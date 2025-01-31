https://ria.ru/20250131/anapa-1996698470.html
В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута
В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута - РИА Новости, 31.01.2025
В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута
Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:18:00+03:00
2025-01-31T18:18:00+03:00
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не всплывает, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Изготовленные из вторсырья боны растягивают вдоль береговой линии. Вместе с якорями и поплавками на металлическом тросе - нити из полипропилена. Они и будут собирать находящийся в толще воды мазут", - говорится в сообщении. Вдоль Белого пляжа в воде установят один километр таких конструкций. Использованные биобоны можно перерабатывать или использовать повторно, очистив. В качестве поплавков также используется вторсырье – пластиковые бутыли. Автор разработки - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Аквамин-технологии" Виктор Рядинский, который рассказал, что мазут сейчас находится в море в виде капелек, не оседает и не всплывает при данной температуре. А километр такого бонового заграждения может предотвратить выброс 20 тонн мазута. "Это отходы коврового производства – полипропиленовое волокно – хорошо адгезирует с нефтепродуктами. Набирает в 20 раз больше своего веса. До использования метр нити весит килограмм. Через два дня нахождения в воде – 20 килограмм. Мы используем отходы, чтобы бороться с отходами", - передаёт краевой оперштаб слова Рядинского.
https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута
Ученые установили в Анапе биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта
КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не всплывает, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Изготовленные из вторсырья боны растягивают вдоль береговой линии. Вместе с якорями и поплавками на металлическом тросе - нити из полипропилена. Они и будут собирать находящийся в толще воды мазут", - говорится в сообщении.
Вдоль Белого пляжа в воде установят один километр таких конструкций. Использованные биобоны можно перерабатывать или использовать повторно, очистив. В качестве поплавков также используется вторсырье – пластиковые бутыли.
Автор разработки - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Аквамин-технологии" Виктор Рядинский, который рассказал, что мазут сейчас находится в море в виде капелек, не оседает и не всплывает при данной температуре. А километр такого бонового заграждения может предотвратить выброс 20 тонн мазута.
"Это отходы коврового производства – полипропиленовое волокно – хорошо адгезирует с нефтепродуктами. Набирает в 20 раз больше своего веса. До использования метр нити весит килограмм. Через два дня нахождения в воде – 20 килограмм. Мы используем отходы, чтобы бороться с отходами", - передаёт краевой оперштаб слова Рядинского.