https://ria.ru/20250131/anapa-1996698470.html

В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута

В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута - РИА Новости, 31.01.2025

В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута

Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:18:00+03:00

2025-01-31T18:18:00+03:00

2025-01-31T18:18:00+03:00

анапа

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не всплывает, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Изготовленные из вторсырья боны растягивают вдоль береговой линии. Вместе с якорями и поплавками на металлическом тросе - нити из полипропилена. Они и будут собирать находящийся в толще воды мазут", - говорится в сообщении. Вдоль Белого пляжа в воде установят один километр таких конструкций. Использованные биобоны можно перерабатывать или использовать повторно, очистив. В качестве поплавков также используется вторсырье – пластиковые бутыли. Автор разработки - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Аквамин-технологии" Виктор Рядинский, который рассказал, что мазут сейчас находится в море в виде капелек, не оседает и не всплывает при данной температуре. А километр такого бонового заграждения может предотвратить выброс 20 тонн мазута. "Это отходы коврового производства – полипропиленовое волокно – хорошо адгезирует с нефтепродуктами. Набирает в 20 раз больше своего веса. До использования метр нити весит килограмм. Через два дня нахождения в воде – 20 килограмм. Мы используем отходы, чтобы бороться с отходами", - передаёт краевой оперштаб слова Рядинского.

https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html

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анапа

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анапа, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия