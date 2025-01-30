https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996396644.html

"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском

"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025

"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском

Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности и объясняют, как Украина оказалась в упадке, заявил профессор Чикагского РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:14:00+03:00

2025-01-30T16:14:00+03:00

2025-01-30T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности и объясняют, как Украина оказалась в упадке, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал он.Профессор подчеркнул, что важно осознавать ведущую роль Зеленского в разрушении Украины, ведь именно он принял решение отказаться от переговоров с Россией в начале СВО. По его мнению, нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, джон миршаймер