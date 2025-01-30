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"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском
"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025
"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском
Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности и объясняют, как Украина оказалась в упадке, заявил профессор Чикагского РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:14:00+03:00
2025-01-30T16:14:00+03:00
2025-01-30T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности и объясняют, как Украина оказалась в упадке, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал он.Профессор подчеркнул, что важно осознавать ведущую роль Зеленского в разрушении Украины, ведь именно он принял решение отказаться от переговоров с Россией в начале СВО. По его мнению, нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер
"Он бредит". В США признали неудобную правду о Зеленском
Миршаймер: необъективные высказывания Зеленского привели Украину к краху