https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html

На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском

На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025

На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском

Владимир Зеленский представляет огромную угрозу для Европы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:21:00+03:00

2025-01-30T12:21:00+03:00

2025-01-30T12:22:00+03:00

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в мире

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет огромную угрозу для Европы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Самый большой враг Европы – это Зеленский", – написал он, комментируя заявления премьера Словакии Роберта Фицо о вреде, который Зеленский наносит Словакии остановкой российского газа.По словам Малинена, сразу за Зеленским следует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996246119.html

https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

украина

европа

словакия

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