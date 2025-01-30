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На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.01.2025 (обновлено: 12:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html
На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском
На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025
На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский представляет огромную угрозу для Европы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:21:00+03:00
2025-01-30T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
евросоюз
европа
в мире
урсула фон дер ляйен
словакия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет огромную угрозу для Европы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Самый большой враг Европы – это Зеленский", – написал он, комментируя заявления премьера Словакии Роберта Фицо о вреде, который Зеленский наносит Словакии остановкой российского газа.По словам Малинена, сразу за Зеленским следует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996246119.html
https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html
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украина, владимир зеленский, евросоюз, европа, в мире, урсула фон дер ляйен, словакия, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европа, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Словакия, Роберт Фицо
На Западе сделали жесткое заявление о Зеленском

Профессор Малинен назвал Зеленского главным врагом Европы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет огромную угрозу для Европы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Самый большой враг Европы – это Зеленский", – написал он, комментируя заявления премьера Словакии Роберта Фицо о вреде, который Зеленский наносит Словакии остановкой российского газа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать
07:17
По словам Малинена, сразу за Зеленским следует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
09:49
В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропаВ миреУрсула фон дер ЛяйенСловакияРоберт Фицо
 
 
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