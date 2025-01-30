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"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 30.01.2025 (обновлено: 15:24 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996246119.html
"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать
"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать - РИА Новости, 30.01.2025
"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать
Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему отступления ВСУ в зоне боевых действий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:17:00+03:00
2025-01-30T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему отступления ВСУ в зоне боевых действий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, &lt;...&gt; что Зеленский не может выносить отступления", — рассказал аналитик.По его словам, такая психологическая реакция на тему отступлений может быть вызвана отсутствием у Зеленского военного образования, из-за чего у него выработался дилетантский подход к подобным вопросам."Он дилетант. &lt;...&gt; Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он &lt;...&gt; понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека", — добавил он.Двадцать шестого января Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. В среду в ведомстве заявили, что общие потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек.
https://ria.ru/20250130/oreshnik-1996236075.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Это невыносимо". Названа необычная причина отказа Зеленского отступать

Меркурис: Зеленский подсознательно не может думать о теме отступления ВСУ

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему отступления ВСУ в зоне боевых действий, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления", — рассказал аналитик.
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По его словам, такая психологическая реакция на тему отступлений может быть вызвана отсутствием у Зеленского военного образования, из-за чего у него выработался дилетантский подход к подобным вопросам.
«
"Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека", — добавил он.
Двадцать шестого января Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. В среду в ведомстве заявили, что общие потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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