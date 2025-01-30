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ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу - РИА Новости, 30.01.2025
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11:12 30.01.2025 (обновлено: 11:56 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zalozhnitsa-1996290286.html
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу - РИА Новости, 30.01.2025
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:12:00+03:00
2025-01-30T11:56:00+03:00
в мире
хамас
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа, следует из трансляции.В ходе трансляции, которую вел с места телеканал Al Jazeera, было показано, что Бергер села в машину Красного Креста.Телеканал отмечает, что остальные два заложника будут переданы позднее в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.
https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html
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в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу

ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу Агам Бергер

© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. QraiqeaПредставители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025
Представители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. Qraiqea
Представители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа, следует из трансляции.
В ходе трансляции, которую вел с места телеканал Al Jazeera, было показано, что Бергер села в машину Красного Креста.
Телеканал отмечает, что остальные два заложника будут переданы позднее в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.
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В миреХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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