https://ria.ru/20250130/zalozhnitsa-1996290286.html

ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу

ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу - РИА Новости, 30.01.2025

ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:12:00+03:00

2025-01-30T11:12:00+03:00

2025-01-30T11:56:00+03:00

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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа, следует из трансляции.В ходе трансляции, которую вел с места телеканал Al Jazeera, было показано, что Бергер села в машину Красного Креста.Телеканал отмечает, что остальные два заложника будут переданы позднее в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.

https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024