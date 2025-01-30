ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу Агам Бергер
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. QraiqeaПредставители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. Qraiqea
Представители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа, следует из трансляции.
В ходе трансляции, которую вел с места телеканал Al Jazeera, было показано, что Бергер села в машину Красного Креста.
Телеканал отмечает, что остальные два заложника будут переданы позднее в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.