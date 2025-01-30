https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html

Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе

Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе - РИА Новости, 30.01.2025

Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "шокирующими" сцены освобождения заложников в секторе Газа, которых представители движения ХАМАС провели через... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:37:00+03:00

2025-01-30T14:37:00+03:00

2025-01-30T15:36:00+03:00

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996386094_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73ac14d01f66009152d72ead51e0db92.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "шокирующими" сцены освобождения заложников в секторе Газа, которых представители движения ХАМАС провели через бушующую толпу палестинцев, прежде чем передать Красному Кресту, и потребовал от посредников не допускать подобного на следующих этапах."Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших заложников. Это ещё одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников обеспечить, чтобы подобные ужасающие сцены не повторялись, и гарантировать безопасность наших заложников. Тот, кто осмелится навредить нашим заложникам, будет нести полную ответственность за свои действия", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его канцелярия.В четверг между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен освобождаемых израильских заложников на палестинских заключенных. В рамках этого обмена из плена ХАМАС в секторе Газа были освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен на троих заложников должен освободить из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм.Процесс передачи Красному Кресту двух израильских заложников проходил около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. На месте собралась огромная толпа, что едва не привело к давке.

https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html

https://ria.ru/20250130/zalozhnitsa-1996290286.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хамас, в мире