Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе
Нетаньяху назвал шокирующей передачу заложников, шедших через толпу в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "шокирующими" сцены освобождения заложников в секторе Газа, которых представители движения ХАМАС провели через бушующую толпу палестинцев, прежде чем передать Красному Кресту, и потребовал от посредников не допускать подобного на следующих этапах.
"Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших заложников. Это ещё одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников обеспечить, чтобы подобные ужасающие сцены не повторялись, и гарантировать безопасность наших заложников. Тот, кто осмелится навредить нашим заложникам, будет нести полную ответственность за свои действия", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его канцелярия.
В четверг между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен освобождаемых израильских заложников на палестинских заключенных. В рамках этого обмена из плена ХАМАС в секторе Газа были освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен на троих заложников должен освободить из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм.
Процесс передачи Красному Кресту двух израильских заложников проходил около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. На месте собралась огромная толпа, что едва не привело к давке.