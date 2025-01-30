https://ria.ru/20250130/vzyatka-1996454546.html

В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке

В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке - РИА Новости, 30.01.2025

В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке

В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции, обвиняемый получил взятки на сумму пять миллионов рублей,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:53:00+03:00

2025-01-30T17:53:00+03:00

2025-01-30T17:59:00+03:00

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции, обвиняемый получил взятки на сумму пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по Московской области."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений (часть 3 статьи 291 УК РФ - дача взятки 5 эпизодов, часть 3 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взятке, часть 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки, часть 4 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода, часть 3 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода)... В общей сумме он получил не менее пяти миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый, будучи заместителем и советником главы городского округа, систематически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное принятие от них работ по заключённым контрактам с МБУ "Комбинат благоустройства", а также за общее покровительство при исполнении контрактов."В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения", - добавили в ведомстве.

https://rsport.ria.ru/20250129/anokhin-1996131798.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)