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В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке - РИА Новости, 30.01.2025
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17:53 30.01.2025 (обновлено: 17:59 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vzyatka-1996454546.html
В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке
В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке - РИА Новости, 30.01.2025
В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке
В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции, обвиняемый получил взятки на сумму пять миллионов рублей,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:53:00+03:00
2025-01-30T17:59:00+03:00
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции, обвиняемый получил взятки на сумму пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по Московской области."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений (часть 3 статьи 291 УК РФ - дача взятки 5 эпизодов, часть 3 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взятке, часть 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки, часть 4 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода, часть 3 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода)... В общей сумме он получил не менее пяти миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый, будучи заместителем и советником главы городского округа, систематически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное принятие от них работ по заключённым контрактам с МБУ "Комбинат благоустройства", а также за общее покровительство при исполнении контрактов."В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения", - добавили в ведомстве.
https://rsport.ria.ru/20250129/anokhin-1996131798.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье)
В Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению во взятке

В Серпухове задержан бывший сотрудник администрации, подозреваемый в коррупции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции, обвиняемый получил взятки на сумму пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по Московской области.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений (часть 3 статьи 291 УК РФ - дача взятки 5 эпизодов, часть 3 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взятке, часть 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки, часть 4 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода, часть 3 статьи 290 УК РФ - 2 эпизода)... В общей сумме он получил не менее пяти миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый, будучи заместителем и советником главы городского округа, систематически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное принятие от них работ по заключённым контрактам с МБУ "Комбинат благоустройства", а также за общее покровительство при исполнении контрактов.
"В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения", - добавили в ведомстве.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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ПроисшествияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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