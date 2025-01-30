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При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека - РИА Новости, 30.01.2025
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15:34 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/voronezh-1996386231.html
При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека
При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека - РИА Новости, 30.01.2025
При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека
Три человека пострадали в кофейне в центре Воронежа в среду, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:34:00+03:00
2025-01-30T15:34:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в кофейне в центре Воронежа в среду, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров, есть пострадавшие. Воронежский ресторатор Михаил Меркулов, который стал очевидцем событий, рассказал РИА Новости, что кофейню подожгла девушка – её, надев противогаз, из огня вытащил посторонний мужчина; также спасать пришлось сотрудницу и посетительницу заведения. "Пострадавшие 29 января находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Пострадавших трое", — сообщили в пресс-службе минздрава. Во вторник произошло возгорание ещё в одном кафе Воронежа. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. По словам правоохранителей, о мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно.
https://ria.ru/20250127/pozhar-1995789894.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека

При пожаре в кофейне в Воронеже пострадали три человека, они в реанимации

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в кофейне в центре Воронежа в среду, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров, есть пострадавшие. Воронежский ресторатор Михаил Меркулов, который стал очевидцем событий, рассказал РИА Новости, что кофейню подожгла девушка – её, надев противогаз, из огня вытащил посторонний мужчина; также спасать пришлось сотрудницу и посетительницу заведения.
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"Пострадавшие 29 января находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Пострадавших трое", — сообщили в пресс-службе минздрава.
Во вторник произошло возгорание ещё в одном кафе Воронежа. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. По словам правоохранителей, о мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно.
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