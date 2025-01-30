https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996246262.html

Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину

Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину - РИА Новости, 30.01.2025

Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину

Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на жительницу Владивостока в подъезде жилого... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:15:00+03:00

2025-01-30T07:15:00+03:00

2025-01-30T07:15:00+03:00

происшествия

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ирина волк

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на жительницу Владивостока в подъезде жилого дома, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах видно, как мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, как сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, совершает насильственные действия. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о преступлении против половой свободы 37-летней местной жительницы (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 30 января подозреваемый в подъезде дома "с применением насилия совершил половый акт с женщиной, после чего скрылся с места происшествия". Допрошена потерпевшая, назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемого ищут.

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

https://ria.ru/20250128/ubiystvo-1995926630.html

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происшествия, россия, приморский край, владивосток, ирина волк