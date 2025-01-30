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Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину - РИА Новости, 30.01.2025
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07:15 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996246262.html
Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину
Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину - РИА Новости, 30.01.2025
Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину
Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на жительницу Владивостока в подъезде жилого... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:15:00+03:00
2025-01-30T07:15:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на жительницу Владивостока в подъезде жилого дома, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах видно, как мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, как сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, совершает насильственные действия. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о преступлении против половой свободы 37-летней местной жительницы (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 30 января подозреваемый в подъезде дома "с применением насилия совершил половый акт с женщиной, после чего скрылся с места происшествия". Допрошена потерпевшая, назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемого ищут.
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
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россия
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, ирина волк
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Ирина Волк
Во Владивостоке возбудили дело об изнасиловании после нападения на женщину

СК возбудил дело об изнасиловании после нападения на женщину во Владивостоке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на жительницу Владивостока в подъезде жилого дома, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах видно, как мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, как сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, совершает насильственные действия. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек
28 января, 12:43
"Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о преступлении против половой свободы 37-летней местной жительницы (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ночью 30 января подозреваемый в подъезде дома "с применением насилия совершил половый акт с женщиной, после чего скрылся с места происшествия".
Допрошена потерпевшая, назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемого ищут.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокИрина Волк
 
 
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