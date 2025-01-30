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В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025
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16:09 30.01.2025 (обновлено: 16:20 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vertolet-1996395346.html
В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет
В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025
В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет
Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:09:00+03:00
2025-01-30T16:20:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
в мире
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вадим наумов
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном."Это был классифицировано как тренировочная миссия", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о полете военного вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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сша
вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), в мире, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов
США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), В мире, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вадим Наумов
В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет

Министр транспорта США подтвердил, что вертолет совершал тренировочный полет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАвтомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана
Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном.
"Это был классифицировано как тренировочная миссия", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о полете военного вертолета.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США
12:35
 
СШАВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)В миреЕвгения ШишковаСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВадим Наумов
 
 
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