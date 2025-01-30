https://ria.ru/20250130/vertolet-1996395346.html

В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет

В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025

В США подтвердили, что военный вертолет совершал тренировочный полет

Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:09:00+03:00

2025-01-30T16:09:00+03:00

2025-01-30T16:20:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

в мире

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вадим наумов

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном."Это был классифицировано как тренировочная миссия", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о полете военного вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), в мире, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов