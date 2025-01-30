Рейтинг@Mail.ru
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:42 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2025
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту
В Тверской области за шесть лет реализации президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 1980 километров дорог, сообщает РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:42:00+03:00
2025-01-30T13:42:00+03:00
тверская область
тверь
осташков
ржев
жкх
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996348688_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_4713fc855b83971958e3b471d86533a4.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Тверской области за шесть лет реализации президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 1980 километров дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нацпроект стартовал в 2019 году. В рамках нацпроекта было отремонтировано 1718 километров региональных и межмуниципальных объектов. Также в порядок привели 262 километра улично-дорожной сети Твери. "Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы следуем в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", – привели в пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. С 2019 по 2024 годы по отраслевому нацпроекту в Верхневолжье отремонтированы дороги опорной сети, трассы, соединяющие регион с соседними областями, социально значимые объекты, ключевые туристические направления. Так, в порядок приведены дороги от федеральной трассы М-9 до Андреаполя, Пено и Хитино, от Осташкова до Ржева через Селижарово, от Твери до Кимр и далее до Дубны. Также выполнен ремонт дорог от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху, Бежецк и многих других важных для жителей и гостей области направлений. Начиная с 2022 года по нацпроекту начали ремонтировать и межмуниципальные дороги, которые связывают районные центры и сельские поселения. В частности, полностью отремонтированы дороги Бежецк – Поречье, Сонково – Кой, Дмитрова Гора – Федоровское, Спирово – Козлово – Ососье, Титово – Белый Городок – Приволжский, "Москва – Санкт-Петербург" – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Ржев – Сухуша, Березники – Хмелевка. В результате этой работы увеличилась доля соответствующих нормативам региональных и межмуниципальных дорог – до 35,94%. В Твери ремонт велся во всех районах города: на магистральных, второстепенных улицах и тротуарах. Задача нацпроекта – привести к нормативу 85% улиц города – выполнена. С 2025 года ремонт дорог Тверской области будет вестись по новому президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Он станет продолжением проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги" и обеспечит преемственность государственной политики в сфере дорожного строительства.
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html
https://ria.ru/20250124/rudenya-1995328976.html
тверь
осташков
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996348688_51:0:1758:1280_1920x0_80_0_0_3634feda5b2c40847e5814ae0b8488ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, осташков, ржев, жкх, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Осташков, Ржев, ЖКХ, Игорь Руденя
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту

Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Тверской области по нацпроекту

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПочти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Тверской области за шесть лет реализации президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 1980 километров дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Нацпроект стартовал в 2019 году. В рамках нацпроекта было отремонтировано 1718 километров региональных и межмуниципальных объектов. Также в порядок привели 262 километра улично-дорожной сети Твери.
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
13:24
"Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы следуем в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", – привели в пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
С 2019 по 2024 годы по отраслевому нацпроекту в Верхневолжье отремонтированы дороги опорной сети, трассы, соединяющие регион с соседними областями, социально значимые объекты, ключевые туристические направления.
Так, в порядок приведены дороги от федеральной трассы М-9 до Андреаполя, Пено и Хитино, от Осташкова до Ржева через Селижарово, от Твери до Кимр и далее до Дубны. Также выполнен ремонт дорог от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху, Бежецк и многих других важных для жителей и гостей области направлений.
Начиная с 2022 года по нацпроекту начали ремонтировать и межмуниципальные дороги, которые связывают районные центры и сельские поселения. В частности, полностью отремонтированы дороги Бежецк – Поречье, Сонково – Кой, Дмитрова Гора – Федоровское, Спирово – Козлово – Ососье, Титово – Белый Городок – Приволжский, "Москва – Санкт-Петербург" – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Ржев – Сухуша, Березники – Хмелевка.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания
24 января, 14:20
В результате этой работы увеличилась доля соответствующих нормативам региональных и межмуниципальных дорог – до 35,94%.
В Твери ремонт велся во всех районах города: на магистральных, второстепенных улицах и тротуарах. Задача нацпроекта – привести к нормативу 85% улиц города – выполнена.
С 2025 года ремонт дорог Тверской области будет вестись по новому президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Он станет продолжением проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги" и обеспечит преемственность государственной политики в сфере дорожного строительства.
 
Тверская областьТверьОсташковРжевЖКХИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала