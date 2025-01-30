https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html

Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту

Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2025

Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту

В Тверской области за шесть лет реализации президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 1980 километров дорог, сообщает РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:42:00+03:00

2025-01-30T13:42:00+03:00

2025-01-30T13:42:00+03:00

тверская область

тверь

осташков

ржев

жкх

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996348688_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_4713fc855b83971958e3b471d86533a4.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Тверской области за шесть лет реализации президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 1980 километров дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нацпроект стартовал в 2019 году. В рамках нацпроекта было отремонтировано 1718 километров региональных и межмуниципальных объектов. Также в порядок привели 262 километра улично-дорожной сети Твери. "Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы следуем в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан", – привели в пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. С 2019 по 2024 годы по отраслевому нацпроекту в Верхневолжье отремонтированы дороги опорной сети, трассы, соединяющие регион с соседними областями, социально значимые объекты, ключевые туристические направления. Так, в порядок приведены дороги от федеральной трассы М-9 до Андреаполя, Пено и Хитино, от Осташкова до Ржева через Селижарово, от Твери до Кимр и далее до Дубны. Также выполнен ремонт дорог от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху, Бежецк и многих других важных для жителей и гостей области направлений. Начиная с 2022 года по нацпроекту начали ремонтировать и межмуниципальные дороги, которые связывают районные центры и сельские поселения. В частности, полностью отремонтированы дороги Бежецк – Поречье, Сонково – Кой, Дмитрова Гора – Федоровское, Спирово – Козлово – Ососье, Титово – Белый Городок – Приволжский, "Москва – Санкт-Петербург" – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Ржев – Сухуша, Березники – Хмелевка. В результате этой работы увеличилась доля соответствующих нормативам региональных и межмуниципальных дорог – до 35,94%. В Твери ремонт велся во всех районах города: на магистральных, второстепенных улицах и тротуарах. Задача нацпроекта – привести к нормативу 85% улиц города – выполнена. С 2025 года ремонт дорог Тверской области будет вестись по новому президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Он станет продолжением проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги" и обеспечит преемственность государственной политики в сфере дорожного строительства.

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html

https://ria.ru/20250124/rudenya-1995328976.html

тверь

осташков

ржев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, осташков, ржев, жкх, игорь руденя