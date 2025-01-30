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Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 30.01.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:24 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 30.01.2025
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
В прошлом году в Тверской области экипажи вертолетов с авиамедицинскими бригадами на борту совершили 285 вылетов, эвакуировали 204 пациента, в том числе 49... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:24:00+03:00
2025-01-30T13:24:00+03:00
тверская область
игорь руденя
санавиация
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области экипажи вертолетов с авиамедицинскими бригадами на борту совершили 285 вылетов, эвакуировали 204 пациента, в том числе 49 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работа санитарной авиации обеспечена по президентскому национальному проекту "Здравоохранение". Всего за период его реализации, с 2019 по 2024 годы, в регионе совершено 1 829 вылетов, эвакуирован 1 431 человек, из них детей – 190. Активное развитие санитарной авиации в регионах началось с июля 2017 года. Тверская область в числе 34 субъектов страны стала участником федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". Губернатор Игорь Руденя считает, что развитие санавиации является важным звеном в повышении качества и оперативности оказания медицинской помощи жителям региона. Главой региона были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы службы. Для санавиации стал использоваться новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем на борту. Круглосуточное дежурство несут экипаж вертолета и бригада отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной клинической больницы. В ее состав входят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер, при необходимости в бригаду включают врачей других специальностей. Их задача – находиться в 30-минутной готовности к вылету. Если с 2011 года по июль 2016-го на вертолете МЧС России Ка-32 было совершено 223 вылета и в медицинские учреждения доставлен 151 человек, то в течение следующих двух лет благодаря расширению мощностей, авиамедицинские бригады вылетали 230 раз и эвакуировали 211 человек. Чаще всего бригады вылетали в центральные районные больницы второго уровня, куда, согласно маршрутизации, поступают пациенты с нарушением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это Нелидовская, Кимрская, Ржевская и Бежецкая ЦРБ. Кроме того, примерно десятая часть вылетов пришлась на эвакуацию пациентов в федеральные медицинские центры. Среди мероприятий, направленных на развитие санавиации по нацпроекту "Здравоохранение", – организация двух круглосуточных постов авиамедицинских выездных бригад в областной клинической больнице. Кроме того, к круглосуточному посту присоединилось подразделение бригады детских врачей отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ДОКБ. В 23 муниципалитетах Тверской области обустроены площадки для взлета и посадки воздушных судов. С 2025 года развитие санитарной авиации в Тверской области ведется по новому национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250123/verkhnevolzhe-1995174943.html
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Артем Смирнов
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игорь руденя, санавиация
Тверская область, Игорь Руденя, санавиация
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации

Свыше 200 пациентов в Тверской области эвакуировали службой санитарной авиации

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиБолее 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области экипажи вертолетов с авиамедицинскими бригадами на борту совершили 285 вылетов, эвакуировали 204 пациента, в том числе 49 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работа санитарной авиации обеспечена по президентскому национальному проекту "Здравоохранение". Всего за период его реализации, с 2019 по 2024 годы, в регионе совершено 1 829 вылетов, эвакуирован 1 431 человек, из них детей – 190.
Активное развитие санитарной авиации в регионах началось с июля 2017 года. Тверская область в числе 34 субъектов страны стала участником федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации".
Губернатор Игорь Руденя считает, что развитие санавиации является важным звеном в повышении качества и оперативности оказания медицинской помощи жителям региона. Главой региона были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы службы.
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В Верхневолжье реализуют 295 проектов в рамках поддержки местных инициатив
23 января, 16:53
Для санавиации стал использоваться новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем на борту. Круглосуточное дежурство несут экипаж вертолета и бригада отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной клинической больницы. В ее состав входят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер, при необходимости в бригаду включают врачей других специальностей. Их задача – находиться в 30-минутной готовности к вылету.
Если с 2011 года по июль 2016-го на вертолете МЧС России Ка-32 было совершено 223 вылета и в медицинские учреждения доставлен 151 человек, то в течение следующих двух лет благодаря расширению мощностей, авиамедицинские бригады вылетали 230 раз и эвакуировали 211 человек.
Чаще всего бригады вылетали в центральные районные больницы второго уровня, куда, согласно маршрутизации, поступают пациенты с нарушением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это Нелидовская, Кимрская, Ржевская и Бежецкая ЦРБ. Кроме того, примерно десятая часть вылетов пришлась на эвакуацию пациентов в федеральные медицинские центры.
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Среди мероприятий, направленных на развитие санавиации по нацпроекту "Здравоохранение", – организация двух круглосуточных постов авиамедицинских выездных бригад в областной клинической больнице. Кроме того, к круглосуточному посту присоединилось подразделение бригады детских врачей отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ДОКБ. В 23 муниципалитетах Тверской области обустроены площадки для взлета и посадки воздушных судов.
С 2025 года развитие санитарной авиации в Тверской области ведется по новому национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
 
Тверская областьИгорь Руденясанавиация
 
 
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