https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html

Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации

Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 30.01.2025

Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации

В прошлом году в Тверской области экипажи вертолетов с авиамедицинскими бригадами на борту совершили 285 вылетов, эвакуировали 204 пациента, в том числе 49... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:24:00+03:00

2025-01-30T13:24:00+03:00

2025-01-30T13:24:00+03:00

тверская область

игорь руденя

санавиация

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области экипажи вертолетов с авиамедицинскими бригадами на борту совершили 285 вылетов, эвакуировали 204 пациента, в том числе 49 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работа санитарной авиации обеспечена по президентскому национальному проекту "Здравоохранение". Всего за период его реализации, с 2019 по 2024 годы, в регионе совершено 1 829 вылетов, эвакуирован 1 431 человек, из них детей – 190. Активное развитие санитарной авиации в регионах началось с июля 2017 года. Тверская область в числе 34 субъектов страны стала участником федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". Губернатор Игорь Руденя считает, что развитие санавиации является важным звеном в повышении качества и оперативности оказания медицинской помощи жителям региона. Главой региона были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы службы. Для санавиации стал использоваться новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем на борту. Круглосуточное дежурство несут экипаж вертолета и бригада отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной клинической больницы. В ее состав входят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер, при необходимости в бригаду включают врачей других специальностей. Их задача – находиться в 30-минутной готовности к вылету. Если с 2011 года по июль 2016-го на вертолете МЧС России Ка-32 было совершено 223 вылета и в медицинские учреждения доставлен 151 человек, то в течение следующих двух лет благодаря расширению мощностей, авиамедицинские бригады вылетали 230 раз и эвакуировали 211 человек. Чаще всего бригады вылетали в центральные районные больницы второго уровня, куда, согласно маршрутизации, поступают пациенты с нарушением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это Нелидовская, Кимрская, Ржевская и Бежецкая ЦРБ. Кроме того, примерно десятая часть вылетов пришлась на эвакуацию пациентов в федеральные медицинские центры. Среди мероприятий, направленных на развитие санавиации по нацпроекту "Здравоохранение", – организация двух круглосуточных постов авиамедицинских выездных бригад в областной клинической больнице. Кроме того, к круглосуточному посту присоединилось подразделение бригады детских врачей отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ДОКБ. В 23 муниципалитетах Тверской области обустроены площадки для взлета и посадки воздушных судов. С 2025 года развитие санитарной авиации в Тверской области ведется по новому национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250123/verkhnevolzhe-1995174943.html

https://ria.ru/20250122/vospitanie-1995003919.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, санавиация