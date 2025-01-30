Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии
Сийярто заявил, что администрация Байдена испытывала отвращение к Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Администрация бывшего американского президента Джо Байдена испытывала отвращение к венгерскому правительству и делала ему гадости, сейчас есть надежда на восстановление двусторонних отношений, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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Министр напомнил, что в последние годы США, в частности, отменили договор о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза, а также внесли в санкционный список главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана.
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"Новая администрация США... совершенно точно привержена тому, чтобы восстановить жестоко разрушенные за последние четыре года венгерско-американские отношения", - отметил он.
Глава венгерского МИД также выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп сумеет договориться "с крупными игроками мировой экономики", чтобы не наступило торговой войны, и упомянул венгерскую политику экономической нейтральности, поскольку "стратегические ветви Запада и Востока друг без друга могут действовать лишь с ограниченным успехом", а попытки последних лет "изолировать европейскую экономику от Китая или России потерпели крах".
Ранее Сийярто рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.
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