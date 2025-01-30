https://ria.ru/20250130/vengriya-1996393937.html

Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии

Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии - РИА Новости, 30.01.2025

Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена испытывала отвращение к венгерскому правительству и делала ему гадости, сейчас есть надежда на... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:04:00+03:00

2025-01-30T16:04:00+03:00

2025-01-30T16:04:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Администрация бывшего американского президента Джо Байдена испытывала отвращение к венгерскому правительству и делала ему гадости, сейчас есть надежда на восстановление двусторонних отношений, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "У прошлой администрации США, находившейся у власти четыре года, было довольно сильное отвращение к венгерскому правительству. За прошедшие четыре года против нас творили всевозможные гадости", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии в словацком Комароме. Министр напомнил, что в последние годы США, в частности, отменили договор о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза, а также внесли в санкционный список главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана. Сийярто добавил, что руководство Демократической партии также "подлило масла в огонь" в связи с конфликтом на Украине, например, поставило Киеву оружия на десятки миллиардов долларов, затянув тем самым конфликт на несколько лет. "Новая администрация США... совершенно точно привержена тому, чтобы восстановить жестоко разрушенные за последние четыре года венгерско-американские отношения", - отметил он. Глава венгерского МИД также выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп сумеет договориться "с крупными игроками мировой экономики", чтобы не наступило торговой войны, и упомянул венгерскую политику экономической нейтральности, поскольку "стратегические ветви Запада и Востока друг без друга могут действовать лишь с ограниченным успехом", а попытки последних лет "изолировать европейскую экономику от Китая или России потерпели крах". Ранее Сийярто рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США. Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.

https://ria.ru/20241224/vengriya-1990927620.html

https://ria.ru/20250125/dugin-1995439270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, венгрия, будапешт, петер сийярто, дональд трамп, джо байден