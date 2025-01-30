https://ria.ru/20250130/uchastnik-1996309400.html

Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой

Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой - РИА Новости, 30.01.2025

Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой

Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:12:00+03:00

2025-01-30T12:12:00+03:00

2025-01-30T12:12:00+03:00

надежные люди

республика алтай

сво

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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт передаст бойцам с донецкого направления дронобой! Сегодня впервые в Народный фронт пришло новое приспособление для борьбы с вражескими квадрокоптерами - дронобой. Данное устройство крепится на автоматы и выстреливает дробью, что существенно повышает шансы поразить "птиц" ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что для испытания в боевых условиях дронобой передадут бойцу из Республики Алтай с позывным "Калмык".

https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html

республика алтай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, сво