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Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой - РИА Новости, 30.01.2025
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Надежные люди
 
12:12 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/uchastnik-1996309400.html
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой - РИА Новости, 30.01.2025
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой
Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:12:00+03:00
2025-01-30T12:12:00+03:00
надежные люди
республика алтай
сво
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт передаст бойцам с донецкого направления дронобой! Сегодня впервые в Народный фронт пришло новое приспособление для борьбы с вражескими квадрокоптерами - дронобой. Данное устройство крепится на автоматы и выстреливает дробью, что существенно повышает шансы поразить "птиц" ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что для испытания в боевых условиях дронобой передадут бойцу из Республики Алтай с позывным "Калмык".
https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html
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республика алтай, сво
Надежные люди, Республика Алтай, СВО
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой

Участник СВО получит устройство для борьбы с дронами от жителей Республики Алтай

© Фото : Народный фронт | Республика Алтай/VKУстройство для борьбы с дронами в алтайском отделении Народного фронта
Устройство для борьбы с дронами в алтайском отделении Народного фронта - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Народный фронт | Республика Алтай/VK
Устройство для борьбы с дронами в алтайском отделении Народного фронта
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Народный фронт передаст бойцам с донецкого направления дронобой! Сегодня впервые в Народный фронт пришло новое приспособление для борьбы с вражескими квадрокоптерами - дронобой. Данное устройство крепится на автоматы и выстреливает дробью, что существенно повышает шансы поразить "птиц" ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для испытания в боевых условиях дронобой передадут бойцу из Республики Алтай с позывным "Калмык".
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Надежные людиРеспублика АлтайСВО
 
 
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