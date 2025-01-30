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Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой - РИА Новости, 30.01.2025
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой
Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:12:00+03:00
2025-01-30T12:12:00+03:00
2025-01-30T12:12:00+03:00
надежные люди
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Устройство для борьбы с дронами получит участник спецоперации от жителей Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт передаст бойцам с донецкого направления дронобой! Сегодня впервые в Народный фронт пришло новое приспособление для борьбы с вражескими квадрокоптерами - дронобой. Данное устройство крепится на автоматы и выстреливает дробью, что существенно повышает шансы поразить "птиц" ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что для испытания в боевых условиях дронобой передадут бойцу из Республики Алтай с позывным "Калмык".
https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, сво
Надежные люди, Республика Алтай, СВО
Участник спецоперации получит от жителей Республики Алтай дронобой
Участник СВО получит устройство для борьбы с дронами от жителей Республики Алтай