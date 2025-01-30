https://ria.ru/20250130/troitsk-1996382754.html

В Троицке задержали охранника, поджегшего бытовку с людьми

В Троицке задержали охранника, поджегшего бытовку с людьми - РИА Новости, 30.01.2025

В Троицке задержали охранника, поджегшего бытовку с людьми

Полиция задержала 44-летнего охранника, который в ходе распития спиртного из-за конфликта поджег бытовку с людьми в Троицке, двое мужчин погибли, сообщила в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:23:00+03:00

2025-01-30T15:23:00+03:00

2025-01-30T15:23:00+03:00

происшествия

троицк

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полиция задержала 44-летнего охранника, который в ходе распития спиртного из-за конфликта поджег бытовку с людьми в Троицке, двое мужчин погибли, сообщила в четверг представитель МВД РФ Ирина Волк. "В городе Троицке мои коллеги в кратчайшие сроки задержали мужчину, который поджег бытовку с людьми", - сказала Волк. В четверг около четырех часов утра в строительной бытовке на улице Академика Дыхне в Троицке произошел пожар. После ликвидации очага возгорания на месте происшествия обнаружены тела двоих мужчин. Предварительно установлено, что между тремя гражданами во время распития спиртных напитков произошёл конфликт. Один из них взял ёмкость с воспламеняющейся жидкостью, разлил её в бытовке, поджег и вышел. Полицейские по подозрению в преступлении задержали 44-летнего охранника, который сознался в содеянном. В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html

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происшествия, троицк, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)