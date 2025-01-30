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В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:47 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/trevoga-1996225935.html
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:47:00+03:00
2025-01-30T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 0.24 мск, она продлилась 15 минут. "Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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брянская область
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Дарья Буймова
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
В Брянской области отменили ракетную опасность

МЧС: на территории Брянской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
Ракетная опасность была объявлена в регионе в 0.24 мск, она продлилась 15 минут.
"Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасность
 
 
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