https://ria.ru/20250130/trevoga-1996225935.html
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:47:00+03:00
2025-01-30T00:47:00+03:00
2025-01-30T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 0.24 мск, она продлилась 15 минут. "Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
В Брянской области отменили ракетную опасность
МЧС: на территории Брянской области отменили ракетную опасность