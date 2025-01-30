https://ria.ru/20250130/trevoga-1996225935.html

В Брянской области отменили ракетную опасность

В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025

В Брянской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:47:00+03:00

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2025-01-30T00:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 0.24 мск, она продлилась 15 минут. "Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, безопасность