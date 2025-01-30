https://ria.ru/20250130/tolokonnikova-1996455593.html

Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск - РИА Новости, 30.01.2025

Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:55:00+03:00

2025-01-30T17:55:00+03:00

2025-01-30T18:05:00+03:00

россия

pussy riot

иноагенты

происшествия

москва

надежда толоконникова

екатерина самуцевич

мария алехина

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в правоохранительных органах."Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой* в федеральный розыск по этому уголовному делу.Судя по данным открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.*Физическое лицо, признанное иноагентом

https://ria.ru/20231128/espch-1912419714.html

https://ria.ru/20240917/rozysk-1973248004.html

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