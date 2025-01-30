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Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск - РИА Новости, 30.01.2025
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17:55 30.01.2025 (обновлено: 18:05 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tolokonnikova-1996455593.html
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск - РИА Новости, 30.01.2025
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:55:00+03:00
2025-01-30T18:05:00+03:00
россия
pussy riot
иноагенты
происшествия
москва
надежда толоконникова
екатерина самуцевич
мария алехина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в правоохранительных органах."Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой* в федеральный розыск по этому уголовному делу.Судя по данным открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.*Физическое лицо, признанное иноагентом
https://ria.ru/20231128/espch-1912419714.html
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россия, pussy riot, иноагенты, происшествия, москва, надежда толоконникова, екатерина самуцевич, мария алехина, сша, московский городской суд
Россия, Pussy Riot, иноагенты, Происшествия, Москва, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич, Мария Алехина, США, Московский городской суд
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск

© Getty Images / Ben MontgomeryУчастница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова*
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Ben Montgomery
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в правоохранительных органах.
"Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах.
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Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой* в федеральный розыск по этому уголовному делу.
Судя по данным открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
*Физическое лицо, признанное иноагентом
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РоссияPussy RiotиноагентыПроисшествияМоскваНадежда ТолоконниковаЕкатерина СамуцевичМария АлехинаСШАМосковский городской суд
 
 
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