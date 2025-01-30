Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск
© Getty Images / Ben MontgomeryУчастница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова*
© Getty Images / Ben Montgomery
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иностранным агентом) объявлена в международный розыск, сообщили в четверг РИА Новости в правоохранительных органах.
"Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах.
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Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой* в федеральный розыск по этому уголовному делу.
Судя по данным открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
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