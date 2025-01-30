Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику
ФТС: астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику
© Фото : ФТС РоссииКонфискованную мототехнику на 10 млн рублей передали астраханские таможенники на нужды СВО
© Фото : ФТС России
Конфискованную мототехнику на 10 млн рублей передали астраханские таможенники на нужды СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России.
Партию иностранных транспортных средств и запчастей в грузовике обнаружила мобильная группа Астраханской таможни на трассе в Волгоградской области.
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"Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров, водителем не предоставлены. Товары стоимостью более 10 миллионов рублей ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей и собирались продавать в одном из субъектов Южного федерального округа", - приводятся в сообщении слова замначальника Астраханской таможни Евгения Бондарева.
Партия товаров была конфискована по решению суда.
"135 электрических мотоциклов, квадроциклов, электровелосипедов и запасные части к ним переданы Минобороны России", - сказано в сообщении. Отмечается, что теперь мототехника послужит военным для выполнения боевых задач в зоне СВО.