https://ria.ru/20250130/tamozhenniki-1996335749.html

Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику

Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику - РИА Новости, 30.01.2025

Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику

Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:53:00+03:00

2025-01-30T12:53:00+03:00

2025-01-30T12:53:00+03:00

надежные люди

россия

волгоградская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996334318_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c180690907dab4a7580d310d588f16c0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России. Партию иностранных транспортных средств и запчастей в грузовике обнаружила мобильная группа Астраханской таможни на трассе в Волгоградской области. "Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров, водителем не предоставлены. Товары стоимостью более 10 миллионов рублей ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей и собирались продавать в одном из субъектов Южного федерального округа", - приводятся в сообщении слова замначальника Астраханской таможни Евгения Бондарева. Партия товаров была конфискована по решению суда. "135 электрических мотоциклов, квадроциклов, электровелосипедов и запасные части к ним переданы Минобороны России", - сказано в сообщении. Отмечается, что теперь мототехника послужит военным для выполнения боевых задач в зоне СВО.

https://ria.ru/20241113/svo-1983513797.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, волгоградская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), сво