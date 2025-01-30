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Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику - РИА Новости, 30.01.2025
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Надежные люди
 
12:53 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/tamozhenniki-1996335749.html
Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику
Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику - РИА Новости, 30.01.2025
Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику
Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России. РИА Новости, 30.01.2025
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2025-01-30T12:53:00+03:00
надежные люди
россия
волгоградская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России. Партию иностранных транспортных средств и запчастей в грузовике обнаружила мобильная группа Астраханской таможни на трассе в Волгоградской области. "Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров, водителем не предоставлены. Товары стоимостью более 10 миллионов рублей ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей и собирались продавать в одном из субъектов Южного федерального округа", - приводятся в сообщении слова замначальника Астраханской таможни Евгения Бондарева. Партия товаров была конфискована по решению суда. "135 электрических мотоциклов, квадроциклов, электровелосипедов и запасные части к ним переданы Минобороны России", - сказано в сообщении. Отмечается, что теперь мототехника послужит военным для выполнения боевых задач в зоне СВО.
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россия, волгоградская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), сво
Надежные люди, Россия, Волгоградская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), СВО
Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику

ФТС: астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику

© Фото : ФТС РоссииКонфискованную мототехнику на 10 млн рублей передали астраханские таможенники на нужды СВО
Конфискованную мототехнику на 10 млн рублей передали астраханские таможенники на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : ФТС России
Конфискованную мототехнику на 10 млн рублей передали астраханские таможенники на нужды СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Астраханские таможенники передали на нужды СВО конфискованную мототехнику на 10 миллионов рублей, сообщает ФТС России.
Партию иностранных транспортных средств и запчастей в грузовике обнаружила мобильная группа Астраханской таможни на трассе в Волгоградской области.
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"Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров, водителем не предоставлены. Товары стоимостью более 10 миллионов рублей ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей и собирались продавать в одном из субъектов Южного федерального округа", - приводятся в сообщении слова замначальника Астраханской таможни Евгения Бондарева.
Партия товаров была конфискована по решению суда.
"135 электрических мотоциклов, квадроциклов, электровелосипедов и запасные части к ним переданы Минобороны России", - сказано в сообщении. Отмечается, что теперь мототехника послужит военным для выполнения боевых задач в зоне СВО.
 
Надежные людиРоссияВолгоградская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)СВО
 
 
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