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В Москве простились с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым
В Москве простились с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым - РИА Новости, 30.01.2025
В Москве простились с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым
Церемония прощания с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым прошла в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:40:00+03:00
2025-01-30T11:40:00+03:00
2025-01-30T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Церемония прощания с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым прошла в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 59-м году жизни. Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отец, родственники, близкие друзья и коллеги. "Пан Леонид - так называли его коллеги, учитывая его привязанность к польской культуре. Он был знатоком вообще восточным, а вернувшись, стал настоящим мультиинструменталистом. Он был украшением нашего коллектива. Он прожил непростую жизнь, отвечая на очень сложные вызовы, но всегда вел себя достойно, по-хорошему эмоционально, принимая всё происходящее близко к сердцу, видимо, поэтому сердце в итоге и не выдержало", - сказал Киселёв на церемонии прощания. Леонид отдал журналистике более 20 лет, начав работать в ВГТРК с 1992 года, он был собкором в Белоруссии и завкорпунктом в Праге - региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). В РИА Новости Свиридов начал работать в 2001 году, собкором в Чехии и Словакии, а затем - с 2003 года - в Польше. Польские власти на фоне активной журналисткой работы Леонида аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда в декабре 2015 года.
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восточная европа, чехия, польша, дмитрий киселев, леонид свиридов, мария захарова, вгтрк
Восточная Европа, Чехия, Польша, Дмитрий Киселев, Леонид Свиридов, Мария Захарова, ВГТРК
В Москве простились с журналистом Sputnik и РИА Новости Леонидом Свиридовым
В Москве прошла церемония прощания с журналистом Sputnik Леонидом Свиридовым