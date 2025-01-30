https://ria.ru/20250130/ssha-1996379818.html

Расследующие ЧП в США хотят выяснить, почему вертолет летел на такой высоте

Расследующие ЧП в США хотят выяснить, почему вертолет летел на такой высоте - РИА Новости, 30.01.2025

Расследующие ЧП в США хотят выяснить, почему вертолет летел на такой высоте

Расследующие ЧП над Вашингтоном следователи сосредоточены на том, чтобы определить, почему вертолет при столкновении летел на такой высоте, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:14:00+03:00

2025-01-30T15:14:00+03:00

2025-01-30T15:17:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

нью-йорк (город)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Расследующие ЧП над Вашингтоном следователи сосредоточены на том, чтобы определить, почему вертолет при столкновении летел на такой высоте, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник."Следователи сосредоточились на том, чтобы понять причину, по которой вертолет летел в этом месте и на этой высоте (на момент крушения - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, нью-йорк (город), в мире