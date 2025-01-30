https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996478608.html

Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега

Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега - РИА Новости, 30.01.2025

Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега

Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:27:00+03:00

2025-01-30T19:27:00+03:00

2025-01-30T19:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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владимир зеленский

родион мирошник

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, сообщили в Минобороны России. Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, и тех направляют без подготовки на передовую, добавили в ведомстве. Кроме того, как сообщили в министерстве со ссылкой на официальные данные, около 100 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. Там же подчеркнули, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет - единственный способ для Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев обрушение фронта в Донбассе. За минувшие сутки потери украинских войск составили до 1275 человек, следует из сводки Минобороны. На курском направлении противник потерял более 240 человек. Атаки ВСУ по территории РоссииПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. Утром посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике, тогда было известно об одном раненом мирном жителе. Позже в администрации Кременского муниципального округа сообщили, что украинские войска за последние два дня подвергли Кременную массированным атакам, пострадали два человека, около 11 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Дорога на Славянск и КраматорскРоссийская армия контролирует существенную часть территории Часов Яра в ДНР, противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска". При этом Гагин отмечает, что ВСУ долго готовились удерживать Славянск и Краматорск в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, а потому за эти города развернутся серьезные битвы. США задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и PatriotСША за последние годы задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона. После эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года предыдущая администрация США выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, включая пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, объявленный 9 января 2025 года. В обещанную помощь входят и усовершенствованные ЗРК NASAMS, ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger. Однако в отчете по результатам аудита министерства обороны, опубликованном 17 января 2025 года, подчеркивается, что, несмотря на первоначальные обязательства по поставке этих систем, детальный процесс заключения контрактов с производителями оборонной продукции затянулся более чем на год, что создало риски несвоевременных поставок на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США. В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не перешли в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете. Подготовка ВСУ на британской базе находится на уровне 1980-х годовПодготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен". "Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист. По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться. Задержан диверсант, совершивший ряд диверсий по заданию СБУВ Московской области задержан гражданин России, причастный к целому ряду диверсий, которые он совершал по указанию СБУ, сообщила ФСБ. Мужчина в 2023 и 2024 поджег находившийся на ремонте военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад. За это ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, но после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996421585.html

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996396644.html

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html

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