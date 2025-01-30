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Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996478608.html
Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега
Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега - РИА Новости, 30.01.2025
Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега
Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:27:00+03:00
2025-01-30T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
ян гагин
владимир зеленский
родион мирошник
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, сообщили в Минобороны России. Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, и тех направляют без подготовки на передовую, добавили в ведомстве. Кроме того, как сообщили в министерстве со ссылкой на официальные данные, около 100 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. Там же подчеркнули, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет - единственный способ для Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев обрушение фронта в Донбассе. За минувшие сутки потери украинских войск составили до 1275 человек, следует из сводки Минобороны. На курском направлении противник потерял более 240 человек. Атаки ВСУ по территории РоссииПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. Утром посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике, тогда было известно об одном раненом мирном жителе. Позже в администрации Кременского муниципального округа сообщили, что украинские войска за последние два дня подвергли Кременную массированным атакам, пострадали два человека, около 11 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Дорога на Славянск и КраматорскРоссийская армия контролирует существенную часть территории Часов Яра в ДНР, противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска". При этом Гагин отмечает, что ВСУ долго готовились удерживать Славянск и Краматорск в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, а потому за эти города развернутся серьезные битвы. США задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и PatriotСША за последние годы задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона. После эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года предыдущая администрация США выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, включая пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, объявленный 9 января 2025 года. В обещанную помощь входят и усовершенствованные ЗРК NASAMS, ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger. Однако в отчете по результатам аудита министерства обороны, опубликованном 17 января 2025 года, подчеркивается, что, несмотря на первоначальные обязательства по поставке этих систем, детальный процесс заключения контрактов с производителями оборонной продукции затянулся более чем на год, что создало риски несвоевременных поставок на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США. В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не перешли в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете. Подготовка ВСУ на британской базе находится на уровне 1980-х годовПодготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен". "Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист. По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться. Задержан диверсант, совершивший ряд диверсий по заданию СБУВ Московской области задержан гражданин России, причастный к целому ряду диверсий, которые он совершал по указанию СБУ, сообщила ФСБ. Мужчина в 2023 и 2024 поджег находившийся на ремонте военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад. За это ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, но после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
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сша, украина, киев, ян гагин, владимир зеленский, родион мирошник, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Ян Гагин, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия, В мире

Спецоперация, 30 января: около 100 тысяч украинских солдат пустились в бега

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше, сообщили в Минобороны России.
Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, и тех направляют без подготовки на передовую, добавили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
Вчера, 12:27
Кроме того, как сообщили в министерстве со ссылкой на официальные данные, около 100 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега.
Там же подчеркнули, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет - единственный способ для Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев обрушение фронта в Донбассе.
За минувшие сутки потери украинских войск составили до 1275 человек, следует из сводки Минобороны. На курском направлении противник потерял более 240 человек.

Атаки ВСУ по территории России

ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.
Утром посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике, тогда было известно об одном раненом мирном жителе.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Вчера, 17:20
Позже в администрации Кременского муниципального округа сообщили, что украинские войска за последние два дня подвергли Кременную массированным атакам, пострадали два человека, около 11 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Дорога на Славянск и Краматорск

Российская армия контролирует существенную часть территории Часов Яра в ДНР, противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска".
При этом Гагин отмечает, что ВСУ долго готовились удерживать Славянск и Краматорск в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, а потому за эти города развернутся серьезные битвы.

США задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot

США за последние годы задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона.
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Вчера, 16:14
После эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года предыдущая администрация США выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, включая пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, объявленный 9 января 2025 года. В обещанную помощь входят и усовершенствованные ЗРК NASAMS, ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger.
Однако в отчете по результатам аудита министерства обороны, опубликованном 17 января 2025 года, подчеркивается, что, несмотря на первоначальные обязательства по поставке этих систем, детальный процесс заключения контрактов с производителями оборонной продукции затянулся более чем на год, что создало риски несвоевременных поставок на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США.
В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не перешли в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Вчера, 14:14

Подготовка ВСУ на британской базе находится на уровне 1980-х годов

Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен".
"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист.
По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.

Задержан диверсант, совершивший ряд диверсий по заданию СБУ

В Московской области задержан гражданин России, причастный к целому ряду диверсий, которые он совершал по указанию СБУ, сообщила ФСБ.
Мужчина в 2023 и 2024 поджег находившийся на ремонте военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад.
За это ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, но после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь.
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Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевЯн ГагинВладимир ЗеленскийРодион МирошникМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссияВ мире
 
 
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