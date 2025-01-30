https://ria.ru/20250130/spasateli-1996250171.html
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:08:00+03:00
2025-01-30T08:08:00+03:00
2025-01-30T08:28:00+03:00
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996252027_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebb621ceadb76f3ebdcd7c75364f695d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, спасательные работы продолжаются, однако пока не удалось извлечь из воды ни одного человека, который бы выжил после катастрофы. Он также уточнил, что самолет оказался разрушен и его обломки разбросаны по акватории, а вертолет также находится в воде поблизости. Причины катастрофы по-прежнему выясняются. Дополнительные детали произошедшего пока не приводятся.
https://ria.ru/20240809/samolet-1965293825.html
вашингтон
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996252027_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3be33e8e9e10eb686626f1e51cd9255d.jpg
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
2025-01-30T08:08
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон
В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вашингтон
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
CNN: спасатели пока не нашли выживших среди жертв крушения самолета и вертолета