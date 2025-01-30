https://ria.ru/20250130/spasateli-1996250171.html

Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном

Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном

Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:08:00+03:00

2025-01-30T08:08:00+03:00

2025-01-30T08:28:00+03:00

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, спасательные работы продолжаются, однако пока не удалось извлечь из воды ни одного человека, который бы выжил после катастрофы. Он также уточнил, что самолет оказался разрушен и его обломки разбросаны по акватории, а вертолет также находится в воде поблизости. Причины катастрофы по-прежнему выясняются. Дополнительные детали произошедшего пока не приводятся.

https://ria.ru/20240809/samolet-1965293825.html

вашингтон

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T08:08 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон