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Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
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08:08 30.01.2025 (обновлено: 08:28 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/spasateli-1996250171.html
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:08:00+03:00
2025-01-30T08:28:00+03:00
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, спасательные работы продолжаются, однако пока не удалось извлечь из воды ни одного человека, который бы выжил после катастрофы. Он также уточнил, что самолет оказался разрушен и его обломки разбросаны по акватории, а вертолет также находится в воде поблизости. Причины катастрофы по-прежнему выясняются. Дополнительные детали произошедшего пока не приводятся.
https://ria.ru/20240809/samolet-1965293825.html
вашингтон
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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
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в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон
В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вашингтон
Спасатели пока не нашли выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном

CNN: спасатели пока не нашли выживших среди жертв крушения самолета и вертолета

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших среди жертв крушения самолета и вертолета в районе реки Потомак неподалеку от вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, спасательные работы продолжаются, однако пока не удалось извлечь из воды ни одного человека, который бы выжил после катастрофы. Он также уточнил, что самолет оказался разрушен и его обломки разбросаны по акватории, а вертолет также находится в воде поблизости.
Причины катастрофы по-прежнему выясняются. Дополнительные детали произошедшего пока не приводятся.
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В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВашингтон
 
 
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