https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996453773.html

В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины

В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины - РИА Новости, 30.01.2025

В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины

Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:49:00+03:00

2025-01-30T17:49:00+03:00

2025-01-30T18:02:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток."По информации, которую мы получили, он представляет угрозу безопасности для Словакии", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в четверг.Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны.Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы.Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995800338.html

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в мире, словакия, украина, грузия, роберт фицо