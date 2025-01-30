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В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины - РИА Новости, 30.01.2025
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17:49 30.01.2025 (обновлено: 18:02 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996453773.html
В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины
В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины - РИА Новости, 30.01.2025
В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины
Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:49:00+03:00
2025-01-30T18:02:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток."По информации, которую мы получили, он представляет угрозу безопасности для Словакии", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в четверг.Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны.Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы.Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html
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в мире, словакия, украина, грузия, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Грузия, Роберт Фицо
В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток назвал задержанного украинца угрозой безопасности

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.
"По информации, которую мы получили, он представляет угрозу безопасности для Словакии", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в четверг.
Братислава - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева
29 января, 19:13
Ранее полиция в Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, была начата процедура его выдворения из страны.
Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы.
Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.
Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Словакии поприветствовали заявление ЕК о переговорах с Украиной
27 января, 22:32
 
В миреСловакияУкраинаГрузияРоберт Фицо
 
 
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