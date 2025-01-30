В Словакии рассказали подробности дела о задержанном гражданине Украины
Глава МВД Словакии Шутай-Эшток назвал задержанного украинца угрозой безопасности
© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный по делу о возможном госперевороте, представляет "угрозу безопасности" для Словакии, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.
"По информации, которую мы получили, он представляет угрозу безопасности для Словакии", - сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции в четверг.
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Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы.
Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.
Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.