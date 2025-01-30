https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html

На месте крушения самолета в Вашингтоне начали доставать людей из воды

На месте крушения самолета в Вашингтоне начали доставать людей из воды - РИА Новости, 30.01.2025

На месте крушения самолета в Вашингтоне начали доставать людей из воды

Четырех человек достали из воды на месте авиапроисшествия в Вашингтоне, где при заходе на посадку пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:37:00+03:00

2025-01-30T06:37:00+03:00

2025-01-30T06:48:00+03:00

вашингтон (штат)

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

american airlines

канзас

сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Четырех человек достали из воды на месте авиапроисшествия в Вашингтоне, где при заходе на посадку пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом, сообщает местное отделение телеканала NBC.По данным телеканала, спасенным оказывается помощь. Температура воды в реке чуть выше нуля.Американский авиарегулятор ранее сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров. Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996243682.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

вашингтон (штат)

канзас

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, american airlines, канзас, сша