Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord
РКН составил протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян
© Getty Images / NurPhoto/Illustration by Nikolas KokovlisЛоготип мессенджера Discord на экране смартфона
© Getty Images / NurPhoto/Illustration by Nikolas Kokovlis
Логотип мессенджера Discord на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.
"Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля", — сказала собеседница агентства.
РКН не нашел оснований для разблокировки Discord в России
15 октября 2024, 17:10
В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства.
Discord — это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений. Наибольшую популярность он завоевал у геймеров и школьников. Соцсеть появилась в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, мессенджер насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.
Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к Twitch в России
13 ноября 2024, 21:43