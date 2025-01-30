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Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord - РИА Новости, 30.01.2025
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04:14 30.01.2025 (обновлено: 11:18 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord - РИА Новости, 30.01.2025
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord
Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:14:00+03:00
2025-01-30T11:18:00+03:00
технологии
москва
россия
калифорния
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы."Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля", — сказала собеседница агентства. В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства. Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.
https://ria.ru/20241015/discord--1978192458.html
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технологии, москва, россия, калифорния, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Москва, Россия, Калифорния, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord

РКН составил протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

© Getty Images / NurPhoto/Illustration by Nikolas KokovlisЛоготип мессенджера Discord на экране смартфона
Логотип мессенджера Discord на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Illustration by Nikolas Kokovlis
Логотип мессенджера Discord на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.
"Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля", — сказала собеседница агентства.
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В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства.

Discord — это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений. Наибольшую популярность он завоевал у геймеров и школьников. Соцсеть появилась в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, мессенджер насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.
Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.
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