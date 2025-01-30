https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html

Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord

Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord - РИА Новости, 30.01.2025

Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord

Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:14:00+03:00

2025-01-30T04:14:00+03:00

2025-01-30T11:18:00+03:00

технологии

москва

россия

калифорния

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы."Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля", — сказала собеседница агентства. В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства. Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.

https://ria.ru/20241015/discord--1978192458.html

https://ria.ru/20241113/twitch-1983626280.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, калифорния, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)