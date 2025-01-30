https://ria.ru/20250130/rheinmetall-1996496444.html

В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall

В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall - РИА Новости, 30.01.2025

В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall

Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:05:00+03:00

2025-01-30T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. Вслед за взрывом начался пожар, охвативший лесной массив рядом с фабрикой.Экстренные медицинские службы оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует свою продукцию в турецкую и израильскую армии, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.

https://ria.ru/20250129/rassledovanie-1996032666.html

https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html

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в мире, мурсия (регион), испания