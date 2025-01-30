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В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall - РИА Новости, 30.01.2025
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22:05 30.01.2025 (обновлено: 22:29 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/rheinmetall-1996496444.html
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall - РИА Новости, 30.01.2025
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall
Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:05:00+03:00
2025-01-30T22:29:00+03:00
в мире
мурсия (регион)
испания
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. Вслед за взрывом начался пожар, охвативший лесной массив рядом с фабрикой.Экстренные медицинские службы оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует свою продукцию в турецкую и израильскую армии, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.
https://ria.ru/20250129/rassledovanie-1996032666.html
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мурсия (регион)
испания
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в мире, мурсия (регион), испания
В мире, Мурсия (регион), Испания
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall

В испанской Мурсии шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. Вслед за взрывом начался пожар, охвативший лесной массив рядом с фабрикой.
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Экстренные медицинские службы оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.
Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует свою продукцию в турецкую и израильскую армии, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.
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В миреМурсия (регион)Испания
 
 
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