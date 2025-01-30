https://ria.ru/20250130/rheinmetall-1996496444.html
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall - РИА Новости, 30.01.2025
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall
Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:05:00+03:00
2025-01-30T22:05:00+03:00
2025-01-30T22:29:00+03:00
в мире
мурсия (регион)
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шесть человек ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. Вслед за взрывом начался пожар, охвативший лесной массив рядом с фабрикой.Экстренные медицинские службы оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует свою продукцию в турецкую и израильскую армии, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.
https://ria.ru/20250129/rassledovanie-1996032666.html
https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html
мурсия (регион)
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_372:0:1940:1176_1920x0_80_0_0_f62c55ea16203811053fa96e96bbcc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мурсия (регион), испания
В мире, Мурсия (регион), Испания
В Испании произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall
В испанской Мурсии шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall