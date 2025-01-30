https://ria.ru/20250130/rassledovanie-1996461394.html
Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:21:00+03:00
2025-01-30T18:21:00+03:00
2025-01-30T18:21:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
евгения шишкова
вадим наумов
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес. "Мы хотим провести расследование, которое займет дни и недели", - заявил он журналистам на брифинге в городе Вичита, штат Канзас, откуда вылетел пассажирский самолет, который затем разбился. Эстес добавил, что по итогам расследования американские власти намерены убедиться, что смогут предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/khegset-1996447679.html
https://ria.ru/20250130/vashington-1996313388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), евгения шишкова, вадим наумов, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Конгрессмен Эстес: расследование авиакатастрофы над Вашингтоном займет недели
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес.
«
"Мы хотим провести расследование, которое займет дни и недели", - заявил он журналистам на брифинге в городе Вичита, штат Канзас, откуда вылетел пассажирский самолет, который затем разбился.
Эстес добавил, что по итогам расследования американские власти намерены убедиться, что смогут предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.