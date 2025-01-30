https://ria.ru/20250130/rassledovanie-1996461394.html

Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном

Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Конгрессмен оценил сроки расследования авиакатастрофы над Вашингтоном

Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:21:00+03:00

2025-01-30T18:21:00+03:00

2025-01-30T18:21:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

евгения шишкова

вадим наумов

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес. "Мы хотим провести расследование, которое займет дни и недели", - заявил он журналистам на брифинге в городе Вичита, штат Канзас, откуда вылетел пассажирский самолет, который затем разбился. Эстес добавил, что по итогам расследования американские власти намерены убедиться, что смогут предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/khegset-1996447679.html

https://ria.ru/20250130/vashington-1996313388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), евгения шишкова, вадим наумов, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном