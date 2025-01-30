https://ria.ru/20250130/rassledovanie-1996346350.html

Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской

Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской - РИА Новости, 30.01.2025

Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской

Завершено расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:20:00+03:00

2025-01-30T13:20:00+03:00

2025-01-30T13:20:00+03:00

происшествия

италия

россия

александр добровинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешин, который представляет потерпевшую. "Расследование уголовного дела завершено, ей предъявлено обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд", - сказал адвокат. Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у нее видит только один глаз – и на 30%. Как считает следствие, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям. Замоскворецкий суд столицы отправил Лонскую под домашний арест, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала.

https://ria.ru/20250116/isk-1993945391.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, италия, россия, александр добровинский