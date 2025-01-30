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Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской - РИА Новости, 30.01.2025
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13:20 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/rassledovanie-1996346350.html
Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской
Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской - РИА Новости, 30.01.2025
Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской
Завершено расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:20:00+03:00
2025-01-30T13:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешин, который представляет потерпевшую. "Расследование уголовного дела завершено, ей предъявлено обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд", - сказал адвокат. Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у нее видит только один глаз – и на 30%. Как считает следствие, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям. Замоскворецкий суд столицы отправил Лонскую под домашний арест, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала.
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происшествия, италия, россия, александр добровинский
Происшествия, Италия, Россия, Александр Добровинский
Завершилось расследование дела пластического хирурга Лонской

Завершено расследование дела хирурга Лонской, у которой ослепла пациентка

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешин, который представляет потерпевшую.
"Расследование уголовного дела завершено, ей предъявлено обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд", - сказал адвокат.
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у нее видит только один глаз – и на 30%.
Как считает следствие, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям. Замоскворецкий суд столицы отправил Лонскую под домашний арест, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала.
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