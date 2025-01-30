https://ria.ru/20250130/raketonostsy-1996368339.html

Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями

Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 30.01.2025

Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:39:00+03:00

2025-01-30T14:39:00+03:00

2025-01-30T15:18:00+03:00

японское море

ту-95мс

безопасность

россия

су-30см

су-35с

арктика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8 часов, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250128/minoborony-1995981422.html

японское море

россия

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

японское море, ту-95мс, безопасность, россия, су-30см, су-35с, арктика, министерство обороны рф (минобороны рф)