https://ria.ru/20250130/raketonostsy-1996368339.html
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 30.01.2025
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:39:00+03:00
2025-01-30T14:39:00+03:00
2025-01-30T15:18:00+03:00
японское море
ту-95мс
безопасность
россия
су-30см
су-35с
арктика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8 часов, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250128/minoborony-1995981422.html
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, ту-95мс, безопасность, россия, су-30см, су-35с, арктика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Японское море, Ту-95МС, Безопасность, Россия, Су-30СМ, Су-35С, Арктика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 8-часовой полет над Охотским и Японским морями