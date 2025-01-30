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Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 30.01.2025
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14:39 30.01.2025 (обновлено: 15:18 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/raketonostsy-1996368339.html
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями - РИА Новости, 30.01.2025
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:39:00+03:00
2025-01-30T15:18:00+03:00
японское море
ту-95мс
безопасность
россия
су-30см
су-35с
арктика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8 часов, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250128/minoborony-1995981422.html
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японское море, ту-95мс, безопасность, россия, су-30см, су-35с, арктика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Японское море, Ту-95МС, Безопасность, Россия, Су-30СМ, Су-35С, Арктика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ту-95МС выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 8-часовой полет над Охотским и Японским морями

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, его продолжительность составила более 8 часов, сообщило Минобороны РФ.
«
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в МО РФ.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Японское мореТу-95МСБезопасностьРоссияСу-30СМСу-35САрктикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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