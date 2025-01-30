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Зеленский хочет переложить ответственность за сдачу городов, заявили в Раде - РИА Новости, 30.01.2025
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10:36 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/rada-1996279358.html
Зеленский хочет переложить ответственность за сдачу городов, заявили в Раде
Зеленский хочет переложить ответственность за сдачу городов, заявили в Раде - РИА Новости, 30.01.2025
Зеленский хочет переложить ответственность за сдачу городов, заявили в Раде
Уголовными делами против командиров ВСУ Владимир Зеленский и его офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:36:00+03:00
2025-01-30T10:36:00+03:00
в мире
харьковская область
донбасс
украина
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовными делами против командиров ВСУ Владимир Зеленский и его офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других командующих, считает депутат Рады Александр Дубинский. "Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта, для этого дана команда "гнать всех на убой". "Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну как за способ продлить свою власть и не остановится перед жертвами", - добавил Дубинский. ГБР Украины 20 января сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. ГБР 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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в мире, харьковская область, донбасс, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины
Зеленский хочет переложить ответственность за сдачу городов, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский перекладывает вину за сдачу городов на военных

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовными делами против командиров ВСУ Владимир Зеленский и его офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других командующих, считает депутат Рады Александр Дубинский.
"Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта, для этого дана команда "гнать всех на убой". "Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну как за способ продлить свою власть и не остановится перед жертвами", - добавил Дубинский.
ГБР Украины 20 января сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. ГБР 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреХарьковская областьДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы Украины
 
 
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