https://ria.ru/20250130/rabotodateli-1995734588.html

Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024

Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 - РИА Новости, 30.01.2025

Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год, его возглавили Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars, РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:26:00+03:00

2025-01-30T07:26:00+03:00

2025-01-30T15:15:00+03:00

россия

работа

общество

москва

санкт-петербург

мария игнатова

артемий лебедев

x5 retail group

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год, его возглавили Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars, Лаборатория Касперского, игорная зона "Красная Поляна", Level Group, ИВИ, сообщили в компании.В Рейтинг вошли 1729 компаний со всей страны, что на 15% больше, чем за предыдущий год, и на 60% больше, чем в 2022 году. Исследование охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тысяча человек, которые отдали 686 тысяч голосов за компании."Пятнадцать лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряженная борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в Рейтинге. Традиционно участвовать в Рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты Рейтинга представлены по четырем категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными", – отметила руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой приводятся в сообщении.В 2024 году аналитики hh.ru внесли ряд изменений. В частности, стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 40 отраслям (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились пять подкатегорий, а в промышленности — девять. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в Рейтинге.Кроме того, добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.Директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга Нина Осовицкая пояснила, что Рейтинг имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо."Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы Dream Job, где уже накоплен достаточный объем отзывов. В условиях роста трендов на удержание и человекоцентричность очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил все-таки с позитивными воспоминаниями", – цитируют в hh.ru слова Осовицкой.В первую пятерку в категории "Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 тысяч человек" вошли Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, Газпромбанк и Mars.В топ-5 категории "Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек" оказались "Лаборатория Касперского", игорная зона "Красная Поляна", Level Group, СберМаркетинг и 2ГИС.Наиболее привлекательными работодателями среди компаний с численностью персонала от 251 до 1000 человек стали Иви, Agima, RealWeb, а также Студия Артемия Лебедева. Замыкает первую пятерку ИЦ Региональные Системы.В категории "Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек" лидерами стали CROSS TECHNOLOGIES, TS Solution, "Дом-Строй", Rabbit Group, а также "Афиша".В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.Так, самыми популярными у соискателей стали Альфа-Банк, ВТБ, Яндекс, Газпромбанк и "Самокат". Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR‑процессами возглавили Группа НЛМК, СИБУР, X5 Group, AB InBev Efes и "Северсталь". Самые лояльные сотрудники работают в АН АстраДом Realty, 101 Интернет, TOUCH, СтандАрт и Tasty Coffee. Самую высокую оценку бывших сотрудников получили АН Мореон Инвест, 4 Колеса, AWG, Leon и Loyalty Labs.

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