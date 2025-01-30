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"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 30.01.2025
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14:14 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 30.01.2025
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине
США убедили президента России Владимира Путина, что им доверять нельзя, заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:14:00+03:00
2025-01-30T14:14:00+03:00
россия
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США убедили президента России Владимира Путина, что им доверять нельзя, заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны", — рассказал Уилкерсон.Бывший американский офицер также раскритиковал НАТО за действия блока в конфликте на Украине и призвал убрать Владимира Зеленского с власти, чтобы можно было начать мирные переговоры.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250130/rs-1996298496.html
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россия, владимир путин, москва, сша, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, Москва, США, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Полковник Уилкерсон: США убедили Путина, что им доверять нельзя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США убедили президента России Владимира Путина, что им доверять нельзя, заявил отставной полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны", — рассказал Уилкерсон.
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Бывший американский офицер также раскритиковал НАТО за действия блока в конфликте на Украине и призвал убрать Владимира Зеленского с власти, чтобы можно было начать мирные переговоры.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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10:54
 
РоссияВладимир ПутинМоскваСШАВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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