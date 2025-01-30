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В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год - РИА Новости, 30.01.2025
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11:49 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/provokatsiya-1996306699.html
В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год
В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год - РИА Новости, 30.01.2025
В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в 2024 году со стороны Украины совершено более 40 провокаций. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:49:00+03:00
2025-01-30T11:49:00+03:00
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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в 2024 году со стороны Украины совершено более 40 провокаций."Украинская сторона в 2024 году продолжала оборудование рубежей железобетонными, заградительными заборами из колючей проволоки, противотанковыми рвами и минами. В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связаны с залетом беспилотников на территорию Беларуси", - передает данные погранкомитета госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января проводит встречу с представителями силового блока, по итогам которой планируется утвердить решение на охрану государственной границы в 2025 году.Издание со ссылкой на данные погранкомитета сообщило с данного мероприятия, что на латвийском участке границы продолжаются работы по прикрытию границы заградительным забором. "Латвийские силовики не прекращают практику жестокого обращения с беженцами. На литовском направлении продолжалась милитаризация приграничных районов: в непосредственной близости от границы с Беларусью проводятся учения НАТО, размещаются воинские контингенты", - говорится в сообщении.Отмечается, что Польша основные усилия сосредоточила на проведении мероприятий по укреплению установленного заградзабора, а также оборудованию водного участка электронной системой охраны. "В минувшем году сохранялись очереди грузовых транспортных средств перед автодорожными пунктами пропуска "Каменный Лог", "Григоровщина", "Бенякони", "Козловичи". Их основной причиной по-прежнему является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по приему транспортных средств", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995964647.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, украина, польша
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Украина, Польша
В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о 41 провокации со стороны Киева за 2024 год

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка на белорусско-украинской границе
Обстановка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Обстановка на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в 2024 году со стороны Украины совершено более 40 провокаций.
"Украинская сторона в 2024 году продолжала оборудование рубежей железобетонными, заградительными заборами из колючей проволоки, противотанковыми рвами и минами. В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связаны с залетом беспилотников на территорию Беларуси", - передает данные погранкомитета госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Граница Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины
28 января, 17:27
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января проводит встречу с представителями силового блока, по итогам которой планируется утвердить решение на охрану государственной границы в 2025 году.
Издание со ссылкой на данные погранкомитета сообщило с данного мероприятия, что на латвийском участке границы продолжаются работы по прикрытию границы заградительным забором. "Латвийские силовики не прекращают практику жестокого обращения с беженцами. На литовском направлении продолжалась милитаризация приграничных районов: в непосредственной близости от границы с Беларусью проводятся учения НАТО, размещаются воинские контингенты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Польша основные усилия сосредоточила на проведении мероприятий по укреплению установленного заградзабора, а также оборудованию водного участка электронной системой охраны. "В минувшем году сохранялись очереди грузовых транспортных средств перед автодорожными пунктами пропуска "Каменный Лог", "Григоровщина", "Бенякони", "Козловичи". Их основной причиной по-прежнему является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по приему транспортных средств", - отмечается в публикации.
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ
28 января, 13:20
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОУкраинаПольша
 
 
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