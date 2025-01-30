https://ria.ru/20250130/primore-1996265042.html
В Приморье установили личность подозреваемого в изнасиловании женщины
В Приморье установили личность подозреваемого в изнасиловании женщины - РИА Новости, 30.01.2025
В Приморье установили личность подозреваемого в изнасиловании женщины
Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании жительницы Владивостока в подъезде дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:24:00+03:00
2025-01-30T09:24:00+03:00
2025-01-30T09:24:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании жительницы Владивостока в подъезде дома, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. СУСК возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью". "Личность установлена. Девушка раньше его не встречала", - сказал собеседник. По его словам, подозреваемый пока не задержан.
https://ria.ru/20250120/podmoskove--1994601088.html
https://ria.ru/20241002/peterburg-1975883451.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, приморский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Ирина Волк
В Приморье установили личность подозреваемого в изнасиловании женщины
В Приморье установили личность подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании жительницы Владивостока в подъезде дома, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. СУСК возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".
"Личность установлена. Девушка раньше его не встречала", - сказал собеседник.
По его словам, подозреваемый пока не задержан.