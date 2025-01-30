Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа
Красносельский: Приднестровье рассчитывает возобновить стабильные поставки газа
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.