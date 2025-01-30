https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996246694.html

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа - РИА Новости, 30.01.2025

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:23:00+03:00

2025-01-30T07:23:00+03:00

2025-01-30T07:23:00+03:00

кишинев

украина

европа

вадим красносельский

газпром

транзит газа через украину

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html

кишинев

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину, в мире