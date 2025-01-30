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Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа - РИА Новости, 30.01.2025
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07:23 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996246694.html
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа - РИА Новости, 30.01.2025
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:23:00+03:00
2025-01-30T07:23:00+03:00
кишинев
украина
европа
вадим красносельский
газпром
транзит газа через украину
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину, в мире
Кишинев, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа

Красносельский: Приднестровье рассчитывает возобновить стабильные поставки газа

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
05:46
 
КишиневУкраинаЕвропаВадим КрасносельскийГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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