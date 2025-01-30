https://ria.ru/20250130/prazdniki-1906455182.html

Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе

Как отдыхаем в январе 2025 года: календарь выходных и праздничных дней.

Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе

На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:48:00+03:00

2025-01-30T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и выходных дней, будет ли перенос праздников и кому выгодно брать отпуск в январе, куда можно съездить на время длительных каникул в России и за рубеж, — в материале "РИА Новости". Как отдыхаем в январе-2025Грядущие новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно — всего 11 дней. В результате граждане будут отдыхать на один день больше, чем в текущем году.Ежегодно январь ассоциируется с праздничным настроением и большим количеством интересных мероприятий. Это хорошее время для отдыха с семьей или друзьями. Помимо новогодних каникул по 8 января включительно, граждан нашей страны ждет еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.Официальные выходные дни в РоссииВ первом месяце 2025 года всего 14 выходных дней, из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (11 - 12, 18 - 19, 25 и 26 января).ПереносВ 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, так как они относятся к нерабочим праздничным дням, согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335, утвержден следующий порядок их переноса:ПраздникиВ январе в России отмечаются памятные даты, религиозные праздники, знаменательные события, профессиональные праздники представителей различных сфер деятельности. Наиболее важные даты января: Новый год, Сочельник, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение Господне, Татьянин день (День студентов).Производственный календарьПроизводственный календарь есть в открытом доступе и каждый желающий может изучить данные, чтобы спланировать отпуск или поездку. Бухгалтерия использует его для расчета заработной платы, оформления больничных листов, отпускных. Нерабочие дни в году — календарные выходные и праздники в нем выделены красным цветом.Сколько рабочих днейЯнварь является самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, в январе 2025 года всего 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных. Первая рабочая неделя 2025 года — сокращенная, так как начнется со четверга 9 января.Норма рабочего времени в январеНормы рабочего времени отражены в ст. 91 ТК РФ и не должны превышать 40 часов в неделю, а некоторые категории граждан имеют право на сокращенный рабочий день (ст. 92 ТК РФ).В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:Однако минимальный порог не регламентирован законом, в связи с этим работодатель вправе уменьшить количество часов сотруднику, а при выполнении им полного объема работ выплатить зарплату не менее установленного в регионе минимального размера оплаты труда.Когда лучше взять отпуск в январеВыбор оптимального времени для отпуска в январе зависит от индивидуальных предпочтений и планов каждого человека. Можно уехать от зимы к солнцу и морю, посетить интересные культурные мероприятия в своем городе или отправиться на горнолыжные курорты и лыжные базы, совершить прогулки на снегоходах, покататься на коньках. Отпуск, присоединяемый к новогодним каникулам, позволит отдохнуть дольше. Но с финансовой точки зрения для работников на окладе отпуск в январе не выгоден, так как в нем мало рабочих дней. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дат. Если финансовая составляющая не так важна, то стоит отдохнуть больше, чтобы набраться сил на предстоящий трудовой год.Куда съездить отдохнутьПровести выходные или отпуск в январе можно на побережье, в горах, на экскурсиях. Отправиться в санаторий или на горнолыжные курорты Кавказа, посетить города Золотого кольца, отдохнуть в Карелии, погулять по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти или уехать в теплые страны.Однако стоит заранее планировать поездку, заблаговременно позаботиться о бронировании билетов, отеля, покупке туристического тура, так как в этом месяце в России и за рубежом наступает высокий сезон из-за новогодних каникул.

https://ria.ru/20250130/novyy_god-1842514776.html

https://ria.ru/20241223/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20250130/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20250113/vykhodnye-1993399416.html

https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html

https://ria.ru/20250130/fevral-1911585840.html

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праздники, россия, нерабочие дни, производственный календарь, общество