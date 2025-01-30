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Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана
Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана - РИА Новости, 30.01.2025
Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана
Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне является общим праздником для России и Казахстана, в обеих странах свято чтут память о ветеранах,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:40:00+03:00
2025-01-30T10:40:00+03:00
2025-01-30T10:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
казахстан
михаил мишустин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне является общим праздником для России и Казахстана, в обеих странах свято чтут память о ветеранах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В мае отметим наш общий праздник - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В России и в Казахстане свято чтят память фронтовиков, тружеников тыла, защитников нашей родины от нацизма", - сказал Мишустин в ходе российско-казахстанских переговоров.
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россия, казахстан, михаил мишустин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Казахстан, Михаил Мишустин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана
Мишустин: 80-летие Победы свято чтут и в России, и в Казахстане