https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html

Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана

Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана - РИА Новости, 30.01.2025

Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана

Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне является общим праздником для России и Казахстана, в обеих странах свято чтут память о ветеранах,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:40:00+03:00

2025-01-30T10:40:00+03:00

2025-01-30T10:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

казахстан

михаил мишустин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне является общим праздником для России и Казахстана, в обеих странах свято чтут память о ветеранах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В мае отметим наш общий праздник - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В России и в Казахстане свято чтят память фронтовиков, тружеников тыла, защитников нашей родины от нацизма", - сказал Мишустин в ходе российско-казахстанских переговоров.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, михаил мишустин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне