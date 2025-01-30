https://ria.ru/20250130/pmr-1996289505.html

Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР

Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 30.01.2025

Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР

Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа, альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:09:00+03:00

2025-01-30T11:09:00+03:00

2025-01-30T11:09:00+03:00

экономика

молдавия

россия

виталий игнатьев

еврокомиссия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа, альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока нет, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его словам, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом. "Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Глава МИД ПМР приветствовал европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона "нивелирует" европейские предложения. "На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет", - добавил Игнатьев.

https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html

молдавия

россия

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экономика, молдавия, россия, виталий игнатьев, еврокомиссия, транзит газа через украину