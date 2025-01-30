https://ria.ru/20250130/ovchinskiy-1996203049.html

Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации

Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации - РИА Новости, 30.01.2025

Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:25:00+03:00

2025-01-30T11:25:00+03:00

2025-01-30T11:25:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.ЖК будут возводить на земельном участке площадью около 1,2 гектара по адресу Нагатинская улица, владение ¼. Здание будут строить по монолитной технологии."Новостройка будет состоять из четырех секций общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В ней оборудуют 414 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В секциях спроектируют помещения для консьержей и колясочные, а также суммарно установят 12 лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.Недалеко от нового дома расположена станция метро, частные больницы, учебные учреждения, магазины и заведения общепита. На придомовой территории поставят две детские площадки, а также площадку для спорта и отдыха.Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250128/ovchinskiy-1995793493.html

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