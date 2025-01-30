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Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации - РИА Новости, 30.01.2025
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11:25 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ovchinskiy-1996203049.html
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации - РИА Новости, 30.01.2025
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:25:00+03:00
2025-01-30T11:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.ЖК будут возводить на земельном участке площадью около 1,2 гектара по адресу Нагатинская улица, владение ¼. Здание будут строить по монолитной технологии."Новостройка будет состоять из четырех секций общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В ней оборудуют 414 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В секциях спроектируют помещения для консьержей и колясочные, а также суммарно установят 12 лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.Недалеко от нового дома расположена станция метро, частные больницы, учебные учреждения, магазины и заведения общепита. На придомовой территории поставят две детские площадки, а также площадку для спорта и отдыха.Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250128/ovchinskiy-1995793493.html
https://ria.ru/20250123/ovchinskiy-1995043195.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации

Овчинский: на юге Москвы построят дом на 400 квартир по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
ЖК будут возводить на земельном участке площадью около 1,2 гектара по адресу Нагатинская улица, владение ¼. Здание будут строить по монолитной технологии.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Овчинский: в День студента "Макет Москвы" посетили более 1,5 тысяч человек
28 января, 09:00
"Новостройка будет состоять из четырех секций общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В ней оборудуют 414 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В секциях спроектируют помещения для консьержей и колясочные, а также суммарно установят 12 лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.
Недалеко от нового дома расположена станция метро, частные больницы, учебные учреждения, магазины и заведения общепита. На придомовой территории поставят две детские площадки, а также площадку для спорта и отдыха.
Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
23 января, 09:10
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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