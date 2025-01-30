https://ria.ru/20250130/ovchinskiy-1996203049.html
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации - РИА Новости, 30.01.2025
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:25:00+03:00
2025-01-30T11:25:00+03:00
2025-01-30T11:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.ЖК будут возводить на земельном участке площадью около 1,2 гектара по адресу Нагатинская улица, владение ¼. Здание будут строить по монолитной технологии."Новостройка будет состоять из четырех секций общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В ней оборудуют 414 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В секциях спроектируют помещения для консьержей и колясочные, а также суммарно установят 12 лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.Недалеко от нового дома расположена станция метро, частные больницы, учебные учреждения, магазины и заведения общепита. На придомовой территории поставят две детские площадки, а также площадку для спорта и отдыха.Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250128/ovchinskiy-1995793493.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Нагатино-Садовники возведут жилой дом по программе реновации
Овчинский: на юге Москвы построят дом на 400 квартир по реновации
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
ЖК будут возводить на земельном участке площадью около 1,2 гектара по адресу Нагатинская улица, владение ¼. Здание будут строить по монолитной технологии.
"Новостройка будет состоять из четырех секций общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В ней оборудуют 414 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В секциях спроектируют помещения для консьержей и колясочные, а также суммарно установят 12 лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.
Недалеко от нового дома расположена станция метро, частные больницы, учебные учреждения, магазины и заведения общепита. На придомовой территории поставят две детские площадки, а также площадку для спорта и отдыха.
Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.