https://ria.ru/20250130/osovitskaya-1993984427.html

Нина Осовицкая: персонализация - главный тренд в конкуренции за людей

Нина Осовицкая: персонализация - главный тренд в конкуренции за людей - РИА Новости, 30.01.2025

Нина Осовицкая: персонализация - главный тренд в конкуренции за людей

РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:29:00+03:00

2025-01-30T07:29:00+03:00

2025-01-30T15:19:00+03:00

россия

санкт-петербург

headhunter

интервью

кадры

общество

работа

работодатель

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Конкуренция за персонал на российском рынке труда остается крайне жесткой в условиях рекордно низкой безработицы. О новых кадровых стратегиях компаний, важности сильного бренда работодателя и предпочтениях соискателей рассказала директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог "Рейтинга работодателей России" Нина Осовицкая:- На кадровый голод сегодня жалуются практически все отрасли экономики. Есть ли выход из этой ситуации? Может быть, изменение подходов компаний к работе с персоналом частично помогает решить проблему?- К сожалению, каких-то быстрых позитивных изменений на рынке труда пока не предвидится. По прошлому году мы видели, что количество новых рабочих мест активно прирастало, причем в разных отраслях. В основном это сферы с массовым наймом - производство, стройка, торговля, логистика. Очень сложно сейчас делать прогнозы на этот год по темпам роста или замедления экономики и потребности в трудовых ресурсах. Но мы точно можем сказать, что трудоспособного населения, людей, обладающих навыками и готовых работать, не станет больше, и более многочисленное поколение в ближайшие годы не выйдет на рынок труда.Корень всех проблем — последствия демографической ямы 1990-х. Достаточно взглянуть на половозрастной состав населения России. В идеале эта структура должна напоминать пирамиду, в основании которой находится молодое, самое многочисленное поколение. Но в российской действительности мы наблюдаем скорее "елочку". Сейчас фундамент российского рынка труда составляют работники в возрасте 30–39 лет, молодежи мало, а значит текущий персонал будет неизбежно стареть, при этом равнозначной замены ему нет.Как показал наш традиционный в конце года опрос, в каждой второй российской компании в 2024 году выросла численность сотрудников, при этом наиболее активно количество сотрудников росло в малом и среднем бизнесе. Активность небольших компаний на рынке труда отразилась и на Рейтинге работодателей – их число среди участников выросло на 17% по сравнению с 2023 годом, что сопоставимо с приростом среди крупнейших компаний. Все компании, независимо от размера, находятся в одинаково сложных условиях, задача заявить о себе на рынке труда важна также для всех.Универсального средства решения проблемы дефицита кадров не существует. Это целый комплекс подходов, зачастую работающих вместе – от формирования здоровой, безопасной (физически и ментально), поддерживающей и развивающей среды, культуры удержания, адаптации, работы с отзывами до обучения линейных менеджеров эффективным практикам подбора и управления людьми, переосмысления реферальных программ, возвращения бывших сотрудников, профилактики выгорания, и, конечно же, гибкость во всех ее проявлениях.- Гибридный рабочий график, привлечение пенсионеров, школьников, женщин в декрете и других нестандартных категорий – такие методы помогают решить проблему?- Это очень хорошая тенденция - отказ от стереотипов, расширение границ найма и профиля кандидата. Мы видим много случаев, когда женщины появляются в традиционно мужских профессиях, где используется труд людей старших или младших возрастных категорий. И, хотя общую проблему дефицита это не решает, сегодня продвинутые работодатели активно смотрят в эту сторону. Например, стараются облегчить тяжелый труд на производстве, убрать какие-то задачи, чтобы там могли справляться женщины. Или взять старших школьников, которые сейчас успешно интегрируются, выполняя задачи, которые еще лет пять назад считались для них невыполнимыми. Оказывается, если продумать процесс, обеспечить наставничество, сделать грамотное вводное обучение, можно получить отличные результаты.Еще одна, уже упомянутая и интересная категория - бывшие сотрудники. Раньше большинство компаний вообще не рассматривали таких кандидатов, считая их ненадежными и нелояльными. Сейчас же огромное количество вакансий закрывают бывшими сотрудниками. Компании выигрывают от этого, ведь люди посмотрели рынок и получили новый опыт.- Расскажите о последних трендах в сфере работы с кадрами. Конкурировать зарплатами становится невыгодно: чем еще работодатели пытаются привлечь и удержать людей?- Сегодня главный подход – персонализация. Нет универсального ответа на вопрос, чем конкретно людей можно привлекать или удерживать. Кто-то ищет работу вахтовым методом, кто-то - только в крупном городе, и так далее. Компании уже не просто говорят: присоединяйся к нам и получишь что-то помимо зарплаты - это общее ценностное предложение. Все чаще появляются адресные ценностные предложения для различных целевых аудиторий. Например, гибкий график, чтобы совмещать работу с учебой, отпуск на время сессии, поддержка от наставника. Также предлагают гибкий социальный пакет: кому-то важен полный ДМС с возможностью каждый год проходить дополнительные обследования, а кому-то - спортивный зал или три дня к отпуску. Для кого-то важна скидка на железнодорожные билеты, а для кого-то - скидка на платный детский сад или школу. В зависимости от того, какие сотрудники в компании работают, что в фокусе их внимания, им предлагаются разные льготы, разные карьерные треки. Например, в компании отличная возможность построить карьеру, но все ли сотрудники заинтересованы в вертикальной карьере? Кому-то хочется экспертно развиваться на своей позиции, но чтобы при этом зарплата росла с ростом экспертизы. А кто-то хочет попробовать себя в разных сферах. И такие индивидуальные планы развития, конечно, помогают людей удерживать. Может быть, не всегда на конкретной позиции или в конкретном подразделении, но в компании в целом. Это большой плюс для работодателей, которым сейчас гораздо проще удерживать, чем нанимать новых людей. Поэтому преимущества в борьбе за персонал получают компании, которые системно этим занимаются.- Вы являетесь идеологом рейтинга работодателей от hh.ru и видите всю картину конкуренции на рынке труда. Растет ли число компаний, понимающих необходимость вкладывать средства в развитие бренда работодателя? Насколько вообще сложен такой проект и доступен ли он для небольших компаний?- Мы видим тенденцию, когда все больше компаний системно и профессионально работают с брендом работодателя, вкладывая ресурсы в его наполнение и продвижение. Уже есть общее понимание, что на сегодняшнем рынке труда без сильного бренда конкурировать гораздо сложнее. Потому что привлекать людей только зарплатами становится экономически неоправданно, особенно если компания имеет штат в сто или тысячу человек и еще столько же планирует нанять в течение года. Сколько бы компания ни вкладывала в развитие бренда работодателя, это всегда будет выгоднее по сравнению с зарплатной гонкой, и инвестиции быстро вернутся.Системная работа с брендом работодателя нужна и в небольших компаниях, где уже присутствует определенная структура, иерархия, и нет личного взаимодействия соискателя с первыми лицами. Например, в ИТ, где огромная конкуренция и высокооплачиваемые сотрудники, компании раньше, чем в других отраслях, понимают значимость этой работы и начинают вкладываться в бренд работодателя. Во многих компаниях работа над брендом начинается вместе с ростом, когда количество сотрудников приближается к 500-1000 человек. И, конечно, подавляющее большинство крупных компаний так или иначе работу с брендом выстраивают на системном уровне.- Прокомментируйте результаты свежего рейтинга работодателей: что изменилось в 2024 году с точки зрения отраслей, размера компаний, может быть – в региональном разрезе?- Участников рейтинга стало больше - свыше 1,7 тысячи, больше на 15%, чем в 2023 году, и на 60% больше, чем в 2022-м, и это первая очень важная и позитивная тенденция. Их стало больше в каждой категории компаний (крупнейшие, крупные, средние, небольшие) и с точки зрения отраслей, и с точки зрения географии. Появились новые региональные компании, появились отрасли, которые ранее практически не были представлены. Так, впервые в рейтинге в этом году появились компании с Алтая, из Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Бурятии и Хакасии. Более чем на треть по сравнению с прошлым годом расширился состав участников из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана.Часть отраслей считалась довольно закрытой: там даже HR-специалисты говорили, что рейтинги им не важны. И вот сейчас мы видим, что и в таких отраслях понимают необходимость быть полноценными игроками на рынке труда, в том числе с точки зрения открытости коммуникации и необходимости рассказывать о себе, именно как о работодателе, а не просто о своих продуктах и услугах. Основная проблема многих российских компаний в том, что люди ничего о них не знают, как о работодателях, а между тем сотрудники там могут быть довольны своей работой и готовы рекомендовать компанию другим людям. И сейчас многие такие компании приходят к пониманию, что нужно заявлять о себе, участвовать в рейтинге. Отдельно хочется отметить, что большой процент компаний старается каждый год обязательно участвовать в рейтинге: для них это некая внутренняя метрика успешности работы, своей позиции относительно конкурентов.В отраслевом разрезе рейтинг показал сильный рост популярности банков и электронной коммерции, это сегодня максимально привлекательные сферы для соискательской аудитории. При этом каждый год мы открываем для расчета рейтинга какие-то новые группы компаний. Например, мы выделили отдельно государственные предприятия, госслужбу и увидели, что с каждым годом здесь все больше участников. Какое-то время назад это была абсолютно закрытая сфера. Сейчас же очень много государственных организаций представлены в рамках рейтинга, они используют те же инструменты, что и крупные частные компании, и вполне конкурируют с бизнесом за те же категории людей.Конечно, компании меняют место в рейтинге, и для рынка не всегда понятно, почему это происходит. Но даже, если компания на несколько строчек опустилась, это не значит, что у нее что-то ухудшилось. Может быть, там происходят трансформации, слияния, поглощения, что всегда представляет для сотрудников определенный дискомфорт. Но уже сам факт участия компании в рейтинге - для большинства соискателей хороший подтверждающий факт, что данная компания открытая, что ей важно мнение сотрудников.- Годом ранее вы анонсировали изменения в расчете рейтинга. Расскажите, что нового появилось в методологии и как это повлияло на результаты?- Рейтинг работодателей hh.ru отличается относительно мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Здесь плюс в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит кадровых процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации.С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы Dream Job, где уже накоплен достаточный объем отзывов. Глобально результаты рейтинга эта новая метрика не меняет, но благодаря ей какие-то компании чуть повысили свои позиции, а какие-то немного потеряли. Например, очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил все-таки с позитивными воспоминаниями.- Какие ценностные посылы, включенные компаниями в бренд работодателя, наиболее важны для людей в текущей ситуации?- Посылы зависят от целевой аудитории: условному курьеру и условному разработчику при выборе места работы будут принципиально важны разные факторы. Если оценивать в общем, то по-прежнему продолжает расти значимость для соискателей стабильности, надежности, предсказуемости. Поэтому есть тенденция снижения привлекательности стартапов, работы в начинающих компаниях. И, наоборот, растет популярность крупных организаций, которая одно время падала. Люди понимают, что эти компании не уйдут с рынка, и там всегда будет работа. Впрочем, всегда остается небольшая категория людей, готовых к экспериментам, к гибким и непредсказуемым условиям работы.Например, очень большой процент разработчиков по-прежнему отказывается рассматривать вакансии, требующие регулярного или постоянного присутствия в офисе. Во многих других категориях такого приоритета нет. Если мы посмотрим на рабочие специальности, то здесь растет значимость фактора безопасности, заботы о здоровье сотрудников. Работникам важно, чтобы работодатель обеспечивал и средства индивидуальной защиты, и современное оборудование.Как я уже говорила, предлагая сотруднику льготы и опции, все больше работодателей начинают использовать индивидуальный подход. Кому-то нужно комплексное обучение и подтверждающие сертификаты: вот я выучился, получил дополнительные навыки и могу дальше свободнее выбирать свой путь. Для кого-то важнее, чтобы был наставник или просто хороший коллектив и общая жизнь даже за рамками работы. Очень много нюансов, которые могут быть важнее для той или иной категории людей в тот или иной период жизни. Например, родился ребенок, и хочется больше времени уделить семье. Если работодатель в этот момент проявляет гибкость и готовность пойти навстречу, он колоссально выиграет, завоевав настоящую лояльность.- Как рейтинг помогает компаниям совершенствовать свою кадровую политику? И как помогает соискателям найти работу мечты?- Мы регулярно делаем замеры: сравниваем примерно одинаковые по численности компании из одной сферы, но при этом одни – участники рейтинга, а другие – нет. Компании размещают одинаковые вакансии с похожими зарплатами, и разница в количестве откликов может быть в 20-30% в пользу участников рейтинга. То есть, рейтинг для соискателя - это определенный маркер надежности, показывающий, что компания готова вкладывать средства в свою репутацию и позиционирование на рынке труда. Для соискателя это очень хороший сигнал: если компанию готовы рекомендовать люди изнутри, если многие хотят там работать, то, наверное, можно рассчитывать на хороший опыт трудоустройства.Рейтинг работодателей hh.ru – это объективный и полезный источник информации для соискателя, который смотрит, как компания представлена с разных точек зрения и в разных каналах. Поэтому для работодателя очень важно следить, чтобы создавался его целостный образ, и в разных точках контакта, на разных площадках транслировалось одно и то же. Соискатель смотрит основные источники информации о компании, отзывы людей, рейтинги, и у него складывается общая картина, насколько этот работодатель интересен и насколько он вызывает доверие. Его выбор уже не спонтанный, а вполне осознанный.

https://ria.ru/20250130/rabotodateli-1995734588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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