https://ria.ru/20250130/oreshnik-1996236075.html

Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши

Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши - РИА Новости, 30.01.2025

Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши

Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:11:00+03:00

2025-01-30T04:11:00+03:00

2025-01-30T16:04:00+03:00

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ракета "орешник"

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью агентству Белта."Достаточно, что они (Белоруссия. — Прим. ред.) <...> получили одну систему ("Орешник". — Прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников", — отметил политолог.По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку."У них (Польши. — Прим. ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии", — добавил он.В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение комплекса в республике во второй половине 2025-го.Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но он не считается ОМУ.

https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995554098.html

https://ria.ru/20250120/oreshnik-1994531829.html

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в мире, белоруссия, польша, ракета "орешник", россия