Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши
Кедми: одна система "Орешник" в Белоруссии заставит успокоиться Польшу навсегда
Удар "Орешником" по Днепропетровску
Удар "Орешником" по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью агентству Белта.
"Достаточно, что они (Белоруссия. — Прим. ред.) <...> получили одну систему ("Орешник". — Прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников", — отметил политолог.
По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.
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"У них (Польши. — Прим. ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии", — добавил он.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение комплекса в республике во второй половине 2025-го.
Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но он не считается ОМУ.
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