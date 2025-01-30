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Опрос: большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики - РИА Новости, 30.01.2025
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13:42 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/opros-1996349703.html
Опрос: большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики
Опрос: большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики - РИА Новости, 30.01.2025
Опрос: большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики
Большая часть немцев поддерживают основные положения плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:42:00+03:00
2025-01-30T13:42:00+03:00
в мире
германия
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большая часть немцев поддерживают основные положения плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, которые были приняты бундестагом в среду, следует из опроса Politbarometer ("Политический барометр"), данные которого приводит второй немецкий канал ZDF. По данным опроса, за высылку просителей убежища без въездных документов высказались 63% опрошенных (против - 33%), за постоянный пограничный контроль на границах Германии - 56% (против - 42%), за заключение под стражу подлежащих депортации лиц - 47% (против - 47%). Мнения опрошенных относительно поддержки инициатив ХДС/ХСС по миграции голосами членов правой партии "Альтернатива для Германии" для получения большинства в бундестаге разделились почти поровну: 47% одобряют это, 48% - нет. Среди сторонников консервативного блока ситуация иная: 66% одобряют данный шаг, 28% - нет. Единого мнения относительно эффективности данных мер ужесточения миграционной политики среди участников опороса нет: 48% считают, что это значительно снизит количество проблем в данной сфере, 48% придерживаются противоположного мнения. Проблему миграции считают самой важной для Германии 41% опрошенных, 32% больше всего обеспокоены экономическими проблемами, 15% - проблемами климата. В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовало 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции "Альтернативы для Германии", парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ). Принятое парламентом предложение, озаглавленное как "План из пяти пунктов по обеспечению безопасности границ и прекращению нелегальной миграции", включает в себя ряд такие требования, как постоянный пограничный контроль на всех границах Германии, депортация нелегалов, запрет на въезд всем мигрантам без действительных документов, даже если они по законам ФРГ располагают статусом защиты. Опрос Politbarometer проводился исследовательской группой Wahlen с 27 по 29 января по телефону и интернету. В нём приняли участие 1428 немецких граждан. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.
https://ria.ru/20250130/sholts-1996331426.html
https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html
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60
353
60
в мире, германия, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Опрос: большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики

Politbarometer: большинство немцев поддерживают планы ХДС/ХСС по миграции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большая часть немцев поддерживают основные положения плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, которые были приняты бундестагом в среду, следует из опроса Politbarometer ("Политический барометр"), данные которого приводит второй немецкий канал ZDF.
По данным опроса, за высылку просителей убежища без въездных документов высказались 63% опрошенных (против - 33%), за постоянный пограничный контроль на границах Германии - 56% (против - 42%), за заключение под стражу подлежащих депортации лиц - 47% (против - 47%).
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции
12:39
Мнения опрошенных относительно поддержки инициатив ХДС/ХСС по миграции голосами членов правой партии "Альтернатива для Германии" для получения большинства в бундестаге разделились почти поровну: 47% одобряют это, 48% - нет. Среди сторонников консервативного блока ситуация иная: 66% одобряют данный шаг, 28% - нет.
Единого мнения относительно эффективности данных мер ужесточения миграционной политики среди участников опороса нет: 48% считают, что это значительно снизит количество проблем в данной сфере, 48% придерживаются противоположного мнения.
Проблему миграции считают самой важной для Германии 41% опрошенных, 32% больше всего обеспокоены экономическими проблемами, 15% - проблемами климата.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
05:55
В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовало 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции "Альтернативы для Германии", парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ).
Принятое парламентом предложение, озаглавленное как "План из пяти пунктов по обеспечению безопасности границ и прекращению нелегальной миграции", включает в себя ряд такие требования, как постоянный пограничный контроль на всех границах Германии, депортация нелегалов, запрет на въезд всем мигрантам без действительных документов, даже если они по законам ФРГ располагают статусом защиты.
Опрос Politbarometer проводился исследовательской группой Wahlen с 27 по 29 января по телефону и интернету. В нём приняли участие 1428 немецких граждан. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
"Я взбешен": Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии
Вчера, 22:51
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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