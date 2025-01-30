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Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году

Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2025

Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году

Более 200 тысяч жителей Московской области прошли раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:03:00+03:00

2025-01-30T16:03:00+03:00

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новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Московской области прошли раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального минздрава.Скрининг осуществляется с использованием специальной люминесцентной лампы, которая выделяет любые отклонения от нормы, позволяя обнаружить патологические изменения и заподозрить онкологическое заболевание."Всего в прошлом году такую диагностику прошли более 218,6 тысячи человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", – отметил глава ведомства Максим Забелин.По его словам, сама процедура абсолютно безболезненная. Исследование проводили бесплатно на приеме у стоматолога.

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье)