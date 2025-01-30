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Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2025
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Новости Подмосковья
 
16:03 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/onko-1996393799.html
Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году
Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2025
Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году
Более 200 тысяч жителей Московской области прошли раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:03:00+03:00
2025-01-30T16:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Московской области прошли раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального минздрава.Скрининг осуществляется с использованием специальной люминесцентной лампы, которая выделяет любые отклонения от нормы, позволяя обнаружить патологические изменения и заподозрить онкологическое заболевание."Всего в прошлом году такую диагностику прошли более 218,6 тысячи человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", – отметил глава ведомства Максим Забелин.По его словам, сама процедура абсолютно безболезненная. Исследование проводили бесплатно на приеме у стоматолога.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 200 тысяч жителей МО прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году

© Depositphotos.com / Alexander GolubevМедсестра поправляет перчатки
Медсестра поправляет перчатки - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Depositphotos.com / Alexander Golubev
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Московской области прошли раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального минздрава.
Скрининг осуществляется с использованием специальной люминесцентной лампы, которая выделяет любые отклонения от нормы, позволяя обнаружить патологические изменения и заподозрить онкологическое заболевание.
"Всего в прошлом году такую диагностику прошли более 218,6 тысячи человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", – отметил глава ведомства Максим Забелин.
По его словам, сама процедура абсолютно безболезненная. Исследование проводили бесплатно на приеме у стоматолога.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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