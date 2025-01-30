https://ria.ru/20250130/omsk-1996378100.html

В Омской области мужчина расстрелял соседа

В Омской области мужчина расстрелял соседа - РИА Новости, 30.01.2025

В Омской области мужчина расстрелял соседа

Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:10:00+03:00

2025-01-30T15:10:00+03:00

2025-01-30T15:10:00+03:00

происшествия

омская область

россия

краснодарский край

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ОМСК, 30 янв- РИА Новости. Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Убийство произошло 28 января в селе Новопокровка Омской области. 58-летний мужчина поругался с 40-летним соседом, к которому пришел в гости, и выстрелил в него из охотничьего ружья, тот скончался на месте. "Мужчина долгое время пытался ухаживать за матерью потерпевшего. После того, как она овдовела, предлагал жить совместно. Женщина ему отказала. Потом она уехала жить в Краснодарский край, а 18 января приехала в гости к сыну и внуку. Сосед пришел к ним домой, причем уже с ружьем. Он хотел поговорить с соседкой, но ее сын его не пустил, и он застрелил его прямо у порога", – рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет колонии.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

омская область

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омская область, россия, краснодарский край