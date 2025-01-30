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В Омской области мужчина расстрелял соседа - РИА Новости, 30.01.2025
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15:10 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/omsk-1996378100.html
В Омской области мужчина расстрелял соседа
В Омской области мужчина расстрелял соседа - РИА Новости, 30.01.2025
В Омской области мужчина расстрелял соседа
Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2025
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происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 30 янв- РИА Новости. Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Убийство произошло 28 января в селе Новопокровка Омской области. 58-летний мужчина поругался с 40-летним соседом, к которому пришел в гости, и выстрелил в него из охотничьего ружья, тот скончался на месте. "Мужчина долгое время пытался ухаживать за матерью потерпевшего. После того, как она овдовела, предлагал жить совместно. Женщина ему отказала. Потом она уехала жить в Краснодарский край, а 18 января приехала в гости к сыну и внуку. Сосед пришел к ним домой, причем уже с ружьем. Он хотел поговорить с соседкой, но ее сын его не пустил, и он застрелил его прямо у порога", – рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет колонии.
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происшествия, омская область, россия, краснодарский край
Происшествия, Омская область, Россия, Краснодарский край
В Омской области мужчина расстрелял соседа

Житель Омской области застрелил сына женщины, за которой долгие годы ухаживал

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 30 янв- РИА Новости. Житель Омской области застрелил из ружья 40-летнего сына женщины, за которой долгие годы ухаживал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Убийство произошло 28 января в селе Новопокровка Омской области. 58-летний мужчина поругался с 40-летним соседом, к которому пришел в гости, и выстрелил в него из охотничьего ружья, тот скончался на месте.
«
"Мужчина долгое время пытался ухаживать за матерью потерпевшего. После того, как она овдовела, предлагал жить совместно. Женщина ему отказала. Потом она уехала жить в Краснодарский край, а 18 января приехала в гости к сыну и внуку. Сосед пришел к ним домой, причем уже с ружьем. Он хотел поговорить с соседкой, но ее сын его не пустил, и он застрелил его прямо у порога", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет колонии.
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