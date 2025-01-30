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На маркетплейсах раскрыли картель продавцов наушников - РИА Новости, 30.01.2025
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10:41 30.01.2025 (обновлено: 11:00 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/naushniki-1996280428.html
На маркетплейсах раскрыли картель продавцов наушников
На маркетплейсах раскрыли картель продавцов наушников - РИА Новости, 30.01.2025
На маркетплейсах раскрыли картель продавцов наушников
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен и... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:41:00+03:00
2025-01-30T11:00:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен и устранения конкурентов, сообщили в ведомстве."ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах. Предприниматели заключили антиконкурентное соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники картеля объединились в общий чат в мессенджере и использовали онлайн-таблицу для организации незаконной деятельности. Они синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также совместно действовали против продавцов, не поддержавших антиконкурентный сговор – писали негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа и иными способами препятствовали работе конкурентов.Как отметили в ведомстве, проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке.Так, 27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Один из ответчиков после ознакомления с доказательствами по делу подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
На маркетплейсах раскрыли картель продавцов наушников

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен и устранения конкурентов, сообщили в ведомстве.
"ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах. Предприниматели заключили антиконкурентное соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники картеля объединились в общий чат в мессенджере и использовали онлайн-таблицу для организации незаконной деятельности. Они синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также совместно действовали против продавцов, не поддержавших антиконкурентный сговор – писали негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа и иными способами препятствовали работе конкурентов.
Как отметили в ведомстве, проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке.
Так, 27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Один из ответчиков после ознакомления с доказательствами по делу подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы, добавили в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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