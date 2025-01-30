https://ria.ru/20250130/natsproekty-1996395604.html

Махонин поручил пермскому правительству заявлять регион во всех нацпроектах

Махонин поручил пермскому правительству заявлять регион во всех нацпроектах - РИА Новости, 30.01.2025

Махонин поручил пермскому правительству заявлять регион во всех нацпроектах

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил правительству региона заявлять субъект во все возможные направления новых нацпроектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:10:00+03:00

2025-01-30T16:10:00+03:00

2025-01-30T16:10:00+03:00

пермский край

дмитрий махонин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил правительству региона заявлять субъект во все возможные направления новых нацпроектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало во время выездного заседания краевого правительства под председательством Махонина, которое прошло в Соликамском округе. Губернатор отметил, что благодаря национальным проектам в последние годы прошли большие преобразования во всех ключевых сферах жизни страны. С 2025 года стартовали новые нацпроекты, которые будут действовать до 2030 года. "Для реализации нацпроектов федеральное правительство приняло Единый план по достижению национальных целей развития. Ставлю задачу каждому члену краевого правительства максимально, где это возможно, участвовать в мероприятиях и заявлять регион во все возможные направления новых нацпроектов. Это позволит повысить качество жизни наших жителей. Пермский край должен быть лидером в части реализации нацпроектов", - сказал Махонин, его слова привели в пресс-службе. Руководитель регионального проектного офиса, директор аналитического департамента администрации губернатора Пермского края Светлана Колесникова доложила, что за предыдущие шесть лет в рамках нацпроектов было выполнено более 7,5 тысячи мероприятий по различным отраслям, в том числе введено в эксплуатацию более 790 объектов. Среди них – новые школы, детские сады, больницы, ФАПы, объекты спорта, также были отремонтированы дороги и дворы, Дома культуры, расселены аварийные дома. По итогам реализации нацпроектов в Пермском крае уровень достигнутых показателей составил 99,99%. С 2025 года началась реализация 42 региональных проектов в рамках 12 новых национальных проектов. Утвержденные паспорта новых национальных проектов касаются практически всех сфер – от экономики до экологии. Новые проекты отличает комплексный подход, ориентация на человека и создание условий для повышения его благополучия и качества жизни. Колесникова отметила, что к разработке новых проектов были привлечены субъекты РФ через комиссии Госсовета. "Пермский край входит практически во все комиссии, это позволяет иметь прямой доступ к регулированию показателей и результатам", - добавила она.

https://realty.ria.ru/20250123/chernyshenko-1995163984.html

https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html

пермский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин