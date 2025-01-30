https://ria.ru/20250130/moskva-1996336211.html

В Москве с 2015 года отремонтировали более 14,5 тыс многоквартирных домов

В Москве с 2015 года отремонтировали более 14,5 тыс многоквартирных домов - РИА Новости, 30.01.2025

В Москве с 2015 года отремонтировали более 14,5 тыс многоквартирных домов

Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт свыше 14,5 тысячи многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:55:00+03:00

2025-01-30T12:55:00+03:00

2025-01-30T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт свыше 14,5 тысячи многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту более 14,5 тысячи многоквартирных домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона человек", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках программы обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. "Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет никакого дополнительного продления периода эксплуатации.

https://ria.ru/20250104/moskva-1992483497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, петр бирюков, капремонт в москве