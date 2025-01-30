https://ria.ru/20250130/moskva-1996278853.html

На западе Москвы благоустроили территорию у станции "Солнечная" МЦД-4

На западе Москвы благоустроили территорию у станции "Солнечная" МЦД-4 - РИА Новости, 30.01.2025

На западе Москвы благоустроили территорию у станции "Солнечная" МЦД-4

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции "Солнечная" МЦД-4 на западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:33:00+03:00

2025-01-30T10:33:00+03:00

2025-01-30T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции "Солнечная" МЦД-4 на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции "Солнечная" МЦД-4 на западе столицы… Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой и комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Проектируемый проезд №5501", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью около трех километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "На тротуарах заменили асфальтовое покрытие площадью почти 5 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили около 7 тысяч "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Существующие два остановочных павильона перенесли ближе к станции, чтобы пересадка между разными видами транспорта занимала меньше времени", - отметил Бирюков. Он добавил, что специалисты установили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили около 1 тысячи квадратных метров газона.

https://ria.ru/20250129/moskva-1996045553.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков