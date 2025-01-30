Москалькова призвала закрепить в законе демобилизацию отцов четырех детей
Москалькова призвала утвердить демобилизацию при рождении четвертого ребенка
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос демобилизации из армии при рождении у военнослужащего четвертого ребенка необходимо разрешить законодательно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова на круглом столе комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "От народосбережения - к народоумножению" отметила, что в законе нет четкого понимания, как мужчина при рождении четвертого ребенка может демобилизоваться из армии.
"Работает комиссия в министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы, но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения", - сказала она.
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