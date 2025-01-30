https://ria.ru/20250130/moskalkova-1996389291.html

Москалькова призвала закрепить в законе демобилизацию отцов четырех детей

Москалькова призвала закрепить в законе демобилизацию отцов четырех детей - РИА Новости, 30.01.2025

Москалькова призвала закрепить в законе демобилизацию отцов четырех детей

Вопрос демобилизации из армии при рождении у военнослужащего четвертого ребенка необходимо разрешить законодательно, заявила уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:44:00+03:00

2025-01-30T15:44:00+03:00

2025-01-30T15:44:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос демобилизации из армии при рождении у военнослужащего четвертого ребенка необходимо разрешить законодательно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова на круглом столе комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "От народосбережения - к народоумножению" отметила, что в законе нет четкого понимания, как мужчина при рождении четвертого ребенка может демобилизоваться из армии. "Работает комиссия в министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы, но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения", - сказала она.

https://ria.ru/20240424/proekt-1942161220.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф