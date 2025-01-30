https://ria.ru/20250130/minoborony-1996324856.html

Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта

Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта - РИА Новости, 30.01.2025

Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта

Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:24:00+03:00

2025-01-30T12:24:00+03:00

2025-01-30T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

донбасс

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996113205.html

киев

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, донбасс, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)