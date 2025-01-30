https://ria.ru/20250130/minoborony-1996324856.html
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта - РИА Новости, 30.01.2025
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта
Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:24:00+03:00
2025-01-30T12:24:00+03:00
2025-01-30T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
донбасс
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996113205.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, донбасс, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта
Минобороны: Киев задержит обрушение фронта только снижением возраста мобилизации