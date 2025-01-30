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Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 30.01.2025 (обновлено: 12:41 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/minoborony-1996324856.html
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта - РИА Новости, 30.01.2025
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта
Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:24:00+03:00
2025-01-30T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
донбасс
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996113205.html
киев
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киев, россия, донбасс, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало единственный способ для Киева задержать обрушение фронта

Минобороны: Киев задержит обрушение фронта только снижением возраста мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДонбассВладимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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